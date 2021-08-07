Сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио
12:35
Сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Египта со счетом 33:31.
В финале сыграют Франция и Дания. Игра пройдет сегодня, 7 августа (начало — в 15.00 мск.).
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Матч за 3-е место
Египет — Испания — 31:33 (16:19)
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