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Сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио

12:35
Сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Фото Reuters
Сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Фото Reuters
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Сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Египта со счетом 33:31.

В финале сыграют Франция и Дания. Игра пройдет сегодня, 7 августа (начало — в 15.00 мск.).

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Матч за 3-е место

Египет — Испания — 31:33 (16:19)

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