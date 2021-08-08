Норвежские гандболистки обыграли Швецию и завоевали бронзовые медали Олимпиады

Женская сборная Норвегии по гандболу в матче за третье место Олимпиады-2020 обыграла Швецию.

Норвежки победили со счетом 36:19 и завоевали бронзовые медали. В финале сборная России встретится с Францией. Матч пройдет сегодня, 8 августа, и начнется в 9:00 мск.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Матч за 3-е место

Норвегия — Швеция — 36:19