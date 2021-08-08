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Норвежские гандболистки обыграли Швецию и завоевали бронзовые медали Олимпиады

06:30
Женская сборная Норвегии по волейболу завоевала бронзовые медали Олимпиады-2020. Фото Reuters
Женская сборная Норвегии по волейболу завоевала бронзовые медали Олимпиады-2020. Фото Reuters
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Женская сборная Норвегии по гандболу в матче за третье место Олимпиады-2020 обыграла Швецию.

Норвежки победили со счетом 36:19 и завоевали бронзовые медали. В финале сборная России встретится с Францией. Матч пройдет сегодня, 8 августа, и начнется в 9:00 мск.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Матч за 3-е место

Норвегия — Швеция — 36:19

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Сергей Разин все материалы автора

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