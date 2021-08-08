Норвежские гандболистки обыграли Швецию и завоевали бронзовые медали Олимпиады
06:30
Женская сборная Норвегии по гандболу в матче за третье место Олимпиады-2020 обыграла Швецию.
Норвежки победили со счетом 36:19 и завоевали бронзовые медали. В финале сборная России встретится с Францией. Матч пройдет сегодня, 8 августа, и начнется в 9:00 мск.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Матч за 3-е место
Норвегия — Швеция — 36:19
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