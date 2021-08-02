Россиянин Муса Евлоев вышел в финал греко-римской борьбы Олимпиады в Токио

Российский боец Муса Евроев победил поляка Тадеуша Михалика в полуфинале греко-римской борьбы до 97 кг Олимпиады в Токио.

Россиянин пробился в финал турнира.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 97 кг

1/2 финала

Муса Евлоев (Россия) — Тадеуш Михалик (Польша) — 7:1