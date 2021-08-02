Россиянин Муса Евлоев вышел в финал греко-римской борьбы Олимпиады в Токио
12:58
Российский боец Муса Евроев победил поляка Тадеуша Михалика в полуфинале греко-римской борьбы до 97 кг Олимпиады в Токио.
Россиянин пробился в финал турнира.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 97 кг
1/2 финала
Муса Евлоев (Россия) — Тадеуш Михалик (Польша) — 7:1
Читайте также
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
18
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю