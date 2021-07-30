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Россиянка Афремова не смогла выйти в финал Олимпиады в BMX-гонке

06:45
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Российская велосипедистка Наталья Афремова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады-2020 в BMX-гонке.

22-летняя спортсменка заняла пятое место в полуфинале группы 2. В финал выходят по 4 лучших спортсмена.

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Сергей Разин все материалы автора

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