Россиянка Афремова не смогла выйти в финал Олимпиады в BMX-гонке
06:45
Российская велосипедистка Наталья Афремова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады-2020 в BMX-гонке.
22-летняя спортсменка заняла пятое место в полуфинале группы 2. В финал выходят по 4 лучших спортсмена.
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