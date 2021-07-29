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Клещенко показал 6-й результат в полуфинале соревнований на BMX на Олимпиаде

04:15

Российский велосипедист стал шестым в своем заезде на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, он не смог выйти в полуфинал соревнований на BMX.

Победителем заезда стал Маркарт Саймов из Швейцарии. Второе место занял француз Даудет Джорис, а замкнул тройку лучших колумбиец Пеллуард Винсен.

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Евгений Козинов все материалы автора

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