Клещенко показал 6-й результат в полуфинале соревнований на BMX на Олимпиаде
04:15
Российский велосипедист стал шестым в своем заезде на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, он не смог выйти в полуфинал соревнований на BMX.
Победителем заезда стал Маркарт Саймов из Швейцарии. Второе место занял француз Даудет Джорис, а замкнул тройку лучших колумбиец Пеллуард Винсен.
Читайте также
Начальник сборной России по регби — об акции британок с коленопреклонением: «Мы уважаем все расы, но у нас другой взгляд»
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю