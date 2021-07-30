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Австралийка Сакакибара, поехавшая на Олимпиаду за брата, получившего травму, выбыла из-за соревнований после падения

06:54
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Австралийская велосипедистка Сая Сакакибара выбыла из борьбы за медали в соревнования на BMX на Олимпийских играх в Токио. 21-летняя спортсменка столкнулась с американкой Алис Уиллоуби в последнем полуфинале и получила травму, упав на трассу.

Тем не менее, Сакакибара смогла избежать серьезной травмы и продолжила следить за гонкой со стороны.

«Честно говоря, я даже не знаю, что случилось. У меня все шло хорошо. Алиса догнала меня, и мы вместе упали», — сказал Сакакибара сквозь слезы.

Напомним, Сакакибара участвует на Играх в Токио за своего брата Кая, который должен был поехать на Олимпиаду до того, как получил серьезную травму мозга и два месяца находилась в коме.

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Евгений Козинов все материалы автора

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