Австралийка Сакакибара, поехавшая на Олимпиаду за брата, получившего травму, выбыла из-за соревнований после падения

Австралийская велосипедистка Сая Сакакибара выбыла из борьбы за медали в соревнования на BMX на Олимпийских играх в Токио. 21-летняя спортсменка столкнулась с американкой Алис Уиллоуби в последнем полуфинале и получила травму, упав на трассу.

Тем не менее, Сакакибара смогла избежать серьезной травмы и продолжила следить за гонкой со стороны.

«Честно говоря, я даже не знаю, что случилось. У меня все шло хорошо. Алиса догнала меня, и мы вместе упали», — сказал Сакакибара сквозь слезы.

Напомним, Сакакибара участвует на Играх в Токио за своего брата Кая, который должен был поехать на Олимпиаду до того, как получил серьезную травму мозга и два месяца находилась в коме.