Ризаев и Посадсиких вышли в финал по BMX-фристайлу на Олимпиаде
07:09
На Олимпийских играх в Токио состоялись предварительные заезды соревнований по BMX-фристайлу. В финал пробились два представителя России.
У мужчин Ирек Ризаев набрал 81,25 балла и занял 5-е место. Победителем предварительного заезда стал Логан Мартин из Австралии, набравший 90,97 балла.
У женщин Елизавета Посадских набрала 51,30 балла, что позволило ей финишировать на 9-й строчке. Лучшей стала американка Ханна Робертс — 87,70 балла.
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