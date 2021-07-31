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Ризаев и Посадсиких вышли в финал по BMX-фристайлу на Олимпиаде

07:09

На Олимпийских играх в Токио состоялись предварительные заезды соревнований по BMX-фристайлу. В финал пробились два представителя России.

У мужчин Ирек Ризаев набрал 81,25 балла и занял 5-е место. Победителем предварительного заезда стал Логан Мартин из Австралии, набравший 90,97 балла.

У женщин Елизавета Посадских набрала 51,30 балла, что позволило ей финишировать на 9-й строчке. Лучшей стала американка Ханна Робертс — 87,70 балла.

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Евгений Козинов все материалы автора

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