Российская велосипедистка Елизавета Посадских поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде в BMX-фристайле.

«После падения со мной все в порядке, просто немного отбила спину и ударилась головой. Но после осмотра врача стало понятно, что серьезных травм нет, необходимо просто отдохнуть. В любом случае, попадание в число лучших райдеров мира — отличный результат. Это первые для нас Олимпийские игры в истории, и мы стали их частью», — приводит слова Посадских ОКР.

Посадских не смогла завершить вторую попытку из-за падения и с результатом 63,00 заняла девятое место. золотую медаль завоевала британка Шарлотта Уортингтон с результатом 97,50. Серебро у американки Ханны Робертс (96,10), замкнула тройку Никита Дюкарроз из Швейцарии (89,20).