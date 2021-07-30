Нидерландец завоевал золотую медаль Олимпиады в BMX-гонке
07:07
Нидерландский велосипедист Ник Кимман завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в BMX-гонке.
Нидерландец показал показал результат 39.053. Вторым стал британец Кай Уайт (39.167), замнкул тройку призеров колумбиец Карлос Рамирес Йепес (40.572).
Велоспорт — BMX
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Гонка
Финал
1. Ник Кимман (Нидерланды) — 39.053
2. Кай Уайт (Великобритания) — 39.167
3. Карлос Рамирес Йепес (Колумбия) — 40.572
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