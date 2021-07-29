Афремова вышла в полуфинал соревнований на BMX на Олимпиаде
06:45
Российская велосипедистка Наталья Афремова показала четвертый результат в своей группе соревнований на BMX на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, она вышла в полуфинал.
Полуфинальные заезды состоятся завтра, 30 июля. Начало в 04.15 по московскому времени.
В свою очередь, другая россиянка, Наталья Суворова стала пятой в группе. Однако она не смогла выйти в следующую стадию.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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