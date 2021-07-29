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Афремова вышла в полуфинал соревнований на BMX на Олимпиаде

06:45
Наталья Афремова. Фото Instagram
Наталья Афремова. Фото Instagram
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Российская велосипедистка Наталья Афремова показала четвертый результат в своей группе соревнований на BMX на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, она вышла в полуфинал.

Полуфинальные заезды состоятся завтра, 30 июля. Начало в 04.15 по московскому времени.

В свою очередь, другая россиянка, Наталья Суворова стала пятой в группе. Однако она не смогла выйти в следующую стадию.

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Евгений Козинов все материалы автора

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