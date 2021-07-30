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Американский велосипедист Коннор Филдс госпитализирован после падения на Олимпийских играх

06:46
Коннор Филдс госпитализирован. Фото Twitter
Коннор Филдс госпитализирован. Фото Twitter
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Американец Коннор Филдс попал в сильную аварию в третьем заезде полуфинала Олимпийских игр в соревнованиях на велосипедах BMX. Филдс упал на первом повороте на 180 градусов. Его унесли с трассы на носилках.

Стоит отметить, что Филдс считался одним из фаворитов на золото в этой дисциплине. Он рассчитывал на вторую подряд золотую медаль Олимпиады.

Напомним, что старт полуфинала был отложен на 45 минут из-за дождя.

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Евгений Козинов все материалы автора

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