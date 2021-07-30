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Британка Шривер завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-гонке

07:13
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Британская велосипедистка Бетани Шривер завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в BMX-гонке.

Британка показала результат 44.358. Серебро у колумбийки Марианы Пахон (44.448), замкнула тройку нидерландка Лаура Смулдерс (44.721).

Велоспорт — BMX

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Гонка

Финал

1. Бетани Шривер (Великобритания) — 44.358

2. Мариана Пахон (Колумбия) — 44.448

3. Лаура Смулдерс (Нидерланды) — 44.721

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Сергей Разин все материалы автора

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