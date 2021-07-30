Британка Шривер завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-гонке
07:13
Британская велосипедистка Бетани Шривер завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в BMX-гонке.
Британка показала результат 44.358. Серебро у колумбийки Марианы Пахон (44.448), замкнула тройку нидерландка Лаура Смулдерс (44.721).
Велоспорт — BMX
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Гонка
Финал
1. Бетани Шривер (Великобритания) — 44.358
2. Мариана Пахон (Колумбия) — 44.448
3. Лаура Смулдерс (Нидерланды) — 44.721
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