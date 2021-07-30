Старты на BMX на Олимпиаде отложены из-за грозы

Старт полуфинальной гонки на BMX на Олимпийских играх в Токио отложен. Как сообщает пресс-служба ОКР, организаторы из-за грозы отложили начало на 45 минут.

В полуфинальной гонке в этой дисциплине выступит россиянка Наталья Афремова.

Напомним, дисциплина BMX-гонок включена в программу Олимпийских игр с 2008 года. Соревнования проводятся на специальных трассах и велосипедах с 20-26 — дюймовыми колесами.