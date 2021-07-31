Японка Ирие вышла в финал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио
13:55
Японка Сена Ирие победила британку Каррисс Артингсталл в полуфинале боксерского турнира в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.
Ирие одержала победу раздельным решением судей. Трое арбитров отдали победу японке, двое рефери посчитали, что британка была сильнее в полуфинальном поединке.
В финале Ирие встретится с филиппинкой Нести Петекио. Поединок состоится 3 августа, начало — в 7.05 (мск). Британка Артингсталл стала бронзовым призером Олимпиады, поскольку поединок за третье место не проводится.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
1/2 финала
Каррисс Артингсталл (Великобритания) — Сена Ирие (Япония) — 2:3
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