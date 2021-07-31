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Японка Ирие вышла в финал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио

13:55
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Японка Сена Ирие победила британку Каррисс Артингсталл в полуфинале боксерского турнира в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.

Ирие одержала победу раздельным решением судей. Трое арбитров отдали победу японке, двое рефери посчитали, что британка была сильнее в полуфинальном поединке.

В финале Ирие встретится с филиппинкой Нести Петекио. Поединок состоится 3 августа, начало — в 7.05 (мск). Британка Артингсталл стала бронзовым призером Олимпиады, поскольку поединок за третье место не проводится.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

1/2 финала

Каррисс Артингсталл (Великобритания) — Сена Ирие (Япония) — 2:3

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Иван Торопцев все материалы автора

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