Ирландский боксер Уолш снялся с полуфинала Олимпиады в Токио и стал бронзовым призером Игр
06:37
Ирландский боксер Эйдан Уолш отказался от поединка с британцем Петом Маккормаком в полуфинале турнира в весовой категории до 69 кг на Олимпиаде в Токио.
Уолш автоматически стал бронзовым призером Игр в Японии, поскольку оба проигравших в полуфинале получают медали.
В финале турнира в весовой категории до 69 кг Маккормак встретится с победителем боя Андрей Замковой (Россия) — Рониел Иглесиас (Куба).
Читайте также
США с мировым рекордом выиграли мужскую комбинированную эстафету на Олимпиаде, Россия проиграла 0,05 в борьбе за бронзу
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю