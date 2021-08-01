Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Ирландский боксер Уолш снялся с полуфинала Олимпиады в Токио и стал бронзовым призером Игр

06:37

Ирландский боксер Эйдан Уолш отказался от поединка с британцем Петом Маккормаком в полуфинале турнира в весовой категории до 69 кг на Олимпиаде в Токио.

Уолш автоматически стал бронзовым призером Игр в Японии, поскольку оба проигравших в полуфинале получают медали.

В финале турнира в весовой категории до 69 кг Маккормак встретится с победителем боя Андрей Замковой (Россия) — Рониел Иглесиас (Куба).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Прогноз Олимпиады на 1 августа: Россия идет на пять золотых медалей
Олимпиада-2020: волейбол 1 августа, Россия — Тунис, время начала и где смотреть прямую трансляцию
США с мировым рекордом выиграли мужскую комбинированную эстафету на Олимпиаде, Россия проиграла 0,05 в борьбе за бронзу
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд