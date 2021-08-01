Ирландский боксер Уолш снялся с полуфинала Олимпиады в Токио и стал бронзовым призером Игр

Ирландский боксер Эйдан Уолш отказался от поединка с британцем Петом Маккормаком в полуфинале турнира в весовой категории до 69 кг на Олимпиаде в Токио.

Уолш автоматически стал бронзовым призером Игр в Японии, поскольку оба проигравших в полуфинале получают медали.

В финале турнира в весовой категории до 69 кг Маккормак встретится с победителем боя Андрей Замковой (Россия) — Рониел Иглесиас (Куба).