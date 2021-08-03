Кубинский боксер Сотолонго выиграл золото Олимпийских игр в Токио
13:41
Кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго выиграл золото Олимпийских игр в Токио, в финале победив британца Пета Маккормака.
Бронзу ранее взяли ирландец Эйдан Уолш и россиянин Андрей Замковой.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 69 кг
Финал
Пет Маккормак (Великобритания) — Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба) — 0:5
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