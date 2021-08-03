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Кубинский боксер Сотолонго выиграл золото Олимпийских игр в Токио

13:41

Кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго выиграл золото Олимпийских игр в Токио, в финале победив британца Пета Маккормака.

Бронзу ранее взяли ирландец Эйдан Уолш и россиянин Андрей Замковой.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 69 кг

Финал

Пет Маккормак (Великобритания) — Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба) — 0:5

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