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Узбек Джалолов нанес адское рассечение британцу Кларку в полуфинале Олимпиады

09:49
Фрейзер Кларк. Фото Getty Images
Фрейзер Кларк. Фото Getty Images
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Баходир Джалолов из Узбекистана победил британца Фрейзера Кларка в полуфинале олимпийского боксерского турнира в категории свыше 91 кг на Олимпиаде в Токио.

Поединок был завершен досрочно в третьем раунде. В конце второго раунда Джалолов нанес жуткое рассечение Кларку. В начала третьего раунда поединок был приостановлен, поскольку британцу потребовалась помощь врачей для остановки кровотечения. Кларк смог вернуться в бой, но еще один удар Джалолова вновь вскрыл рассечение и рефери принял решение завершить поединок.

В финале Олимпиады Джалолов встретится с американцем Джей Аром Торресом, который победил Камшибека Кункабаева в другом полуфинале. Кункабаев и Фрейзер Кларк стали бронзовыми призерами Игр в Японии.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 91 кг

1/2 финала

Баходир Джалолов (Узбекистан) — Фрейзер Кларк (Великобритания) — 5:0

Джей Ар Торрес (США) — Камшибек Кункабаев (Казахстан) — 5:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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