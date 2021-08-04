Узбек Джалолов нанес адское рассечение британцу Кларку в полуфинале Олимпиады
Баходир Джалолов из Узбекистана победил британца Фрейзера Кларка в полуфинале олимпийского боксерского турнира в категории свыше 91 кг на Олимпиаде в Токио.
Поединок был завершен досрочно в третьем раунде. В конце второго раунда Джалолов нанес жуткое рассечение Кларку. В начала третьего раунда поединок был приостановлен, поскольку британцу потребовалась помощь врачей для остановки кровотечения. Кларк смог вернуться в бой, но еще один удар Джалолова вновь вскрыл рассечение и рефери принял решение завершить поединок.
В финале Олимпиады Джалолов встретится с американцем Джей Аром Торресом, который победил Камшибека Кункабаева в другом полуфинале. Кункабаев и Фрейзер Кларк стали бронзовыми призерами Игр в Японии.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 91 кг
1/2 финала
Баходир Джалолов (Узбекистан) — Фрейзер Кларк (Великобритания) — 5:0
Джей Ар Торрес (США) — Камшибек Кункабаев (Казахстан) — 5:0
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