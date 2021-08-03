Российский боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил кубинца Ласаро Альвареса.

За золото Батыргазиев поборется с американцем Дьюком Рэганом.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

1/2 финала

Ласаро Альварес (Куба) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3