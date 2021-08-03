Российский боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио
12:24
Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил кубинца Ласаро Альвареса.
За золото Батыргазиев поборется с американцем Дьюком Рэганом.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
1/2 финала
Ласаро Альварес (Куба) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3
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