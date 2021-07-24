Трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Утимура не вышел в финал упражнений на перекладине
16:42
Прославленный японский гимнаст Кохэй Утимура не сумел выйти в финал упражнений на перекладине на последних для себя Олимпийских играх.
По итогам квалификации он набрал 13,866 балла и не смог попасть в восьмерку лучших, которая будет бороться за медали в финале.
32-летний Утимура является трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее спортсмен заявлял, что Олимпийские игры в Токио станут для него последними, после чего он завершит карьеру.
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