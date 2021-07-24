Трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Утимура не вышел в финал упражнений на перекладине

Прославленный японский гимнаст Кохэй Утимура не сумел выйти в финал упражнений на перекладине на последних для себя Олимпийских играх.

По итогам квалификации он набрал 13,866 балла и не смог попасть в восьмерку лучших, которая будет бороться за медали в финале.

32-летний Утимура является трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее спортсмен заявлял, что Олимпийские игры в Токио станут для него последними, после чего он завершит карьеру.