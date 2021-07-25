Гимнастке Мельниковой пришлось изменить музыку в вольных упражнениях из-за авторских прав

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что перед Олимпиадой в Токио пришлось поменять музыку для выступления в вольных упражнениях из-за авторских прав. Она отметила, что были изменены последние 30 секунд композиции.

«Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни. Если честно, я даже всплакнула, когда услышала эту музыку.

Пришлось полюбить и принять и ее. Мы много работали именно над второй частью, потому что три недели — это очень мало для наработки вольных. Там и темп другой, повороты я немного поменяла. Поэтому я на 100 процентов уверена, что не подготовила свои вольные в полном объеме, как я могу", — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Квалификация в женской спортивной гимнастике завершится в воскресенье вечером. Пока Мельникова занимает промежуточное первое место в квалификации личного многоборья.