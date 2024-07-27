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Париж-2024

Сегодня, 00:50

В Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр

Ана Горшкова
Корреспондент
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Церемония открытия Олимпиады в Париже.
Фото Global Look Press

Завершилась церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Мероприятие началось в 20.30 по московскому времени и закончилось в 00.30.

Церемонию открыл парад атлетов на реке Сена. Певица Леди Гага вместе с кабаре «Мулен Руж» исполнила композицию Зизи Жанмер «Mon Truc En Plumes» («Моя вещь из перьев»). В 22.55 по московскому времени команда Франции закрыла парад атлетов.

Далее всадник принес олимпийский флаг на площадь Трокадеро и его подняли под звуки олимпийского гимна. После этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 открытыми.

Огонь Игр в Париже зажгли Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер. Завершилась церемония выступлением Селин Дион на Эйфелевой башне с песней Эдит Пиаф «Hymne а l'amour» («Гимн любви» — перевод).

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимали участия в мероприятии. «СЭ» вел трансляцию церемонии.

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