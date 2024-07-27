Чемпион мира Юсков предложил МОК изменить медали Олимпиады: «Там можно кое-что дописать»

Российский конькобежец, трехкратный чемпион мира и участник Олимпиады в Сочи Денис Юсков в интервью «СЭ» сказал, что не считает Игры в Париже имеющими отношение к Олимпиаде.

— Как отношусь к Олимпиаде? Да никак. И за этим мнением в первую очередь стоит обида за то, что меня по сути лишили моих олимпийских медалей в 2018 году в Пхенчхане, причем безосновательно. В тот момент, когда я был на пике и за два месяца до Олимпийских игр установил мировой рекорд. За наших, конечно, болею, но к Олимпийским играм это отношения не имеет. Хочется поддержать их, ведь перед ними очень сложный выбор, где на одной из чаш целые спортивные жизни. Мало кто позавидует им в этой ситуации. Далеко не каждый комментирующий может представить, через что прошли атлеты ради того, чтобы получить свой шанс.

— Борцов и дзюдоистов допустили, но не в полном составе, и поэтому федерация отказалась полностью. Надо было отдать на откуп спортсменам решение или все же федерациям?

— Я не знаю, как надо, честно. Но учитывая все то, что я сказал ранее, борцам и дзюдоистам большое уважение. Лично мне такие действия близки. Наша команда — лидер, а это значит, что соревнования по борьбе и дзюдо на Олимпийских играх лишены возможности выявить сильнейших атлетов мира данного четырехлетия. Кстати, у меня предложение для Международного олимпийского комитета. Стоит как-то отразить данный факт. К примеру, на медали можно кое- что дописать — «в отсутствие российских атлетов».