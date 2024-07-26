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Париж-2024

26 июля, 23:50

Британские знаменосцы повторили сцену из фильма «Титаник» на Сене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хелен Гловер (слева) и Том Делей.
Фото Reuters

Знаменосцы команды Великобритании Хелен Гловер и Том Делей воспроизвели сцену из фильма «Титаник» на борту своей лодки на Сене во время церемонии открытия Олимпиады-2024.

Гловер — двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле. Делей — олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду.

Впервые в истории Олимпиады церемония открытия проходит не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей. Парад атлетов состоялся на реке Сена.

Официальная и заключительная часть мероприятия проходит на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.

Олимпиада
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