Леброн Джеймс стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вынес флаг сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Леброн Джеймс — знаменосец сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр. Фото AFP

39-летний американец в составе национальной команды два раза выигрывал золотые медали Олимпиады (Пекин-2008 и Лондон-2012). На Играх-2004, которые прошли в Афинах, Леброн стал бронзовым призером.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.