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Париж-2024

Сегодня, 23:19

Макрон обратился к публике во время церемонии открытия Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оставил послание публике во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Сейчас мир наблюдает за нами. Давайте откроем Игры шире», — написал Макрон в социальных сетях.

Церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, 26 июля. Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.

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