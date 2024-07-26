Макрон обратился к публике во время церемонии открытия Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон оставил послание публике во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Сейчас мир наблюдает за нами. Давайте откроем Игры шире», — написал Макрон в социальных сетях.

Церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, 26 июля. Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.