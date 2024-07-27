Селин Дион выступила на Эйфелевой башне на церемонии открытия Игр-2024

Певица Селин Дион своим выступлением закрыла церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Дион исполнила песню Эдит Пиаф «Hymne а l'amour» («Гимн любви» — перевод) на втором этаже Эйфелевой башни.

Ранее Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер зажгли олимпийский огонь.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории прошла в городе. Парад атлетов состоялся на реке Сена, а официальная и заключительная часть мероприятия — на площади Трокадеро. «СЭ» вел трансляцию церемонии.