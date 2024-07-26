Мужчина из подтанцовки Леди Гаги упал во время церемонии открытия Олимпиады

Мужчина из подтанцовки певицы Леди Гаги упал во время ее выступления на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Леди Гага исполнила композицию певицы Зизи Жанмер «Mon Truc En Plumes» («Моя вещь из перьев» — перевод). Леди Гага пела на французском языке.

В этот момент один из танцоров, которые выступали на фоне, не удержался на ногах и упал. Мужчина быстро встал на ноги и продолжил выступление.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.