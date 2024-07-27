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Париж-2024

Сегодня, 03:19

Менье: «Эта церемония открытия — самая величественная из всех»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лилля» Тома Менье поделился мнением о церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Эта церемония открытия — самая величественная из всех, которые когда-либо знала история», — написал Менье в Twitter.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимали участия в мероприятии. «СЭ» вел трансляцию церемонии.

Олимпийские кольца на&nbsp;Эйфелевой башне. Олимпийский огонь в воздухе, Зидан в метро, бородатая женщина и знаменосцы из России. Как прошло открытие Игр-2024
Тома Менье
ФК Лилль
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