Менье: «Эта церемония открытия — самая величественная из всех»

Защитник «Лилля» Тома Менье поделился мнением о церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Эта церемония открытия — самая величественная из всех, которые когда-либо знала история», — написал Менье в Twitter.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимали участия в мероприятии. «СЭ» вел трансляцию церемонии.