Ольховский: «Будем надеяться, что ребята попробуют показать свою лучшую игру на Олимпиаде»

Российский теннисист Андрей Ольховский оценил сетку теннисного турнира на Олимпийских играх-2024 для российских теннисистов.

«У Медведева до полуфинала из того, что могло быть, нормальная сетка. Если Даня использует свой шанс, будет здорово. Если говорить про Сафиуллина и Котова, то у второго во втором круге тяжеловато будет, Роману и в первом. Будем надеяться, что ребята попробуют показать свою лучшую игру», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

На Олимпиаде-2024 выступят следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Веснина.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.