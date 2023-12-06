«МОК запутался в рекомендациях. Сами себя загнали в угол». Интервью главы Федерации фехтования России

Ильгар Мамедов — об отношениях с международной федерацией, действиях Томаса Баха и итогах 2023 года.

В субботу, 2 декабря, состоялся ежегодный торжественный вечер Российского союза спортсменов, где вспоминали героев Олимпиад. В событии также принимал участие президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, который ответил на вопросы «СЭ» об отношениях с FIE, действиях Томаса Баха и итогах 2023 года.

Мы готовы сражаться только на фехтовальных дорожках

— Как прошел конгресс Международной федерации фехтования (FIE) в конце ноября?

— В целом в рабочем порядке, за исключением того, что в конце мероприятия Федерация фехтования Украины вынесла на повестку вопрос об исключении России из состава FIE. Мы, конечно, заранее знали, что эту тему поднимут. Далее были дебаты, в результате которых публично в поддержку украинского предложения никто не выступил. В нашу же поддержку выступили пять-шесть стран.

— Какие страны это были?

— Очень эмоционально выступал президент федерации Венесуэлы. Он отмечал, что конгресс представляет спортивную организацию и предлагал не политизировать спорт. В этом ракурсе выступали и другие представители.

— А что сказали вы?

— Сказал, что мы готовы сражаться только на фехтовальных дорожках. Параллельно я также пригласил наших коллег на соревнования БРИКС в июне и на Игры дружбы в сентябре. Мы раздавали буклеты с информацией о грядущих соревнованиях.

— Как отнеслись коллеги к этому приглашению?

— Очень тепло отнеслись. Не знаю, приедут ли, но приняли радостно. Сейчас идет детализация соревнований — когда будет более конкретная информация, будем предметно разговаривать. Пока раздали буклеты для информации, позднее будем связываться.

— Федерация фехтования России остается в FIE?

— Да, было голосование. Неприятно, что 46 стран нажали кнопку «против», хотя публично никто не поддержал украинцев. Это серьезное количество, хотя лишь треть. Это же спортивный конгресс, мы не затрагиваем конфликты. А конфликтов в мире очень много. За нас было 87 голосов, но еще и несколько человек не приехали. Этого нам хватило с лихвой.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фехтовальщики на Олимпиаде-2024 — это что-то из области фантастики

— Российские фехтовальщики потеряли возможность пройти отбор на Олимпиаду-2024.

— Нам надо было на протяжении всего года выступать, с конца апреля 2023-го по март 2024-го. Но практически восемь месяцев прошло, наши сильнейших спортсмены не допущены. Говорить, что российские фехтовальщики смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, — это что-то из области фантастики. Не знаю, что должно произойти для этого. Может, дадут wild card, хотя не верится.

— Как отреагировали наши спортсмены на такую перспективу?

— Спортсмены очень расстроены. Российское фехтование — одно из сильнейших в мире. Победные традиции дали нам возможность надеяться, что и на этой Олимпиаде в Париже мы могли бы хорошо выступить. Сейчас все эти мысли улетучились. Спортсмены, которые могли бы преумножить свои титулы, не смогут этого сделать. А мы живем по олимпийским циклам, все идет слишком быстро. Тут уже и до Лос-Анджелеса-2028 недалеко. Мы стараемся делать что-то хорошее внутри страны — международные турниры с внушительным призовым фондом «Московская сабля», «Рапира Санкт-Петербурга», «Шпага Казани». У всех национальных федераций есть возможность использовать деньги от Единого регулятора азартных игр для формирования призового фонда — это огромная поддержка наших спортсменов.

— Думаю, мы не сильно удивимся, если увидим Софью Великую на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

— Это точно из области фантастики. По жизненным меркам Софья очень молодая, но не по спортивным.

— Что бы вы сказали главе МОК Томасу Баху, если бы встретились с ним лично?

— Понимаю, что эмоционально говорить тут нельзя. Бах — фехтовальщик, олимпийский чемпион. Но он находится под большим прессом. Если бы он мог изъявлять свою волю единолично, думаю, все было бы по-другому. В мире спорта и большой политики не все так просто и однозначно. Например, недавно я где-то прочитал, что Бах дал надежду российским спортсменам на участие в Олимпийских играх.

Фото Global Look Press

— Не в первый раз уже. Но решения так и нет.

— Говорит, что дверь не закрыта. Но вы сами понимаете, что это не лезет ни в какие ворота. Лучше скажи прямо, что не допускаешь. Зачем все это? Бах вроде хочет, но сделать не может.

— Бах — это самый слабый руководитель МОК на вашей памяти?

— Не имею права его критиковать, есть этические нормы. Мне просто кажется, что они совершили большую ошибку, когда в феврале 2022 года сделали заявление об отстранении российских спортсменов. Грандиозная ошибка! Сейчас они запутались уже со всеми рекомендациями. Сами себя загнали в угол.

— Ситуация с Израилем полностью противоположная.

— Никто еще ничего не успел сказать, уже МОК выступил в защиту. Не смешно ли? С нами запутались, а в этой ситуации решили предвосхитить ситуацию. Не должно быть двойных стандартов. Мы, граждане Российской Федерации, поддерживаем руководство нашей страны. А как по-другому? Про демократические принципы в последние годы не говорил только ленивый.

— И где эти принципы?

— Именно. Есть право на свободу перемещения, но для нас оно не работает. Визы нам не дают, небо закрыто. Право на свободу слова? Если ты не говоришь против своей страны, ты враг для них. Никакой свободы слова. Частная собственность? Они забирают активы, деньги, недвижимость. Все демократические принципы коту под хвост. А к этому еще добавляются двойные и тройные стандарты. Мягко говоря, противно все это видеть

Фото Global Look Press

Российские тренеры и спортсмены — настоящие патриоты

— Сколько человек в Федерации фехтования России попросили о начале процедуры смены гражданства?

— Ни одного. Уехали три человека, они и не спрашивали.

— Федерация фехтования России получает какие-то деньги от FIE?

— Если вспоминать 2013 год, когда было столетие федерации, состоялся огромный праздник в Париже. Грандиозное событие, на котором собрался весь мир! То же самое было в 2018-м на 105-летие. В этом же году 110 лет, никто не празднует. Как будто нет этой даты. Как я говорил нашим зарубежным коллегам, почувствуйте разницу. Мы не получаем никаких выплат, но и другие федерации не имеют праздника, который должен быть.

— Декабрь — время подведения итогов. Что разочаровало вас в 2023 году?

— Нейтральный статус многие спортсмены получили в конце июля, уже после завершения чемпионата мира. На нем участвовало всего семь человек, и то потому что Международная федерация просила — так она пыталась показать свою работу. Якобы они что-то делают. В FIE гарантировали, что все должно быть по правилам. И тут самое большое разочарование — на чемпионате мира возникла проблема с непожатием руки.

— FIE, к сожалению, не предвосхитила такую ситуацию.

— Только через полтора часа ругани они показали черную карточку спортсменке, которая отказалась пожать руку. Карточка подразумевала дисквалификацию до двух месяцев. Но через день эта карточка загадочным образом отменилась! Это нарушило все правила, которые работали десятилетиями! И вдобавок МОК подарил нарушительнице лицензию. Это уже не просто на нас наплевали, а на весь мировой спорт. На спортсменов, которые борются за свои очки, мягко говоря, забили. Интересно только, почему они молчат? Почему они согласны с подарком МОК?

— Какие события в 2023 году вас порадовали?

— На 99,9 процента все спортсмены остаются большими патриотами. Конечно, ни без ложки дегтя, но это очень маленькая доля. У нас все тренируются, выступают на внутренних соревнованиях, которых много по всей стране. Надеюсь, что скоро наши победные традиции на международной арене возобновятся. Российские тренеры и спортсмены — настоящие патриоты!