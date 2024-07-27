Андреева: «Думаю, что способна показать отличный уровень тенниса на Олимпиаде»

Российская теннисистка Мирра Андреева думает, что сможет показать на Олимпийских играх-2024 отличную игру.

«Париж занимает особое место в моем сердце. Я получаю удовольствие от игры там на грунте. Может быть, я получила немного уверенности после победы в Румынии и после успешного выступления на Roland Garros. Постараюсь не сильно задумываться, но думаю, что способна показать отличный уровень тенниса на Олимпиаде», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA Андрееву.

В первом круге олимпийского турнира 17-летняя россиянка сыграет с полькой Магдой Линетт.