Франция закрыла парад атлетов на церемонии открытия Олимпиады-2024

Команда Франции последней проплыла на корабле по реке Сена на церемонии открытия Олимпиады-2024. Французы закрыли парад атлетов.

Всего по Сене проплыло 180 лодок со спортсменами. Судна прошли 6-километровый маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского.

Официальная и заключительная часть мероприятия пройдет на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.

Впервые в истории Олимпиады церемония открытия проходит не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей.