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Париж-2024

Сегодня, 22:57

Франция закрыла парад атлетов на церемонии открытия Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Корабль с командой Франции на церемонии открытия Игр-2024.

Команда Франции последней проплыла на корабле по реке Сена на церемонии открытия Олимпиады-2024. Французы закрыли парад атлетов.

Всего по Сене проплыло 180 лодок со спортсменами. Судна прошли 6-километровый маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского.

Официальная и заключительная часть мероприятия пройдет на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.

Впервые в истории Олимпиады церемония открытия проходит не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей.

Олимпиада
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