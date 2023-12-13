МОК запустил процесс пересмотра результатов Олимпиады-2016. Кого лишат медалей на этот раз?

Международное агентство по тестированию (ITA) перепроверит допинг-пробы, взятые на Играх в Рио, и к 2026 году может перераспределить медали.

На прошлой неделе Международное агентство по тестированию (ITA), действующее под крылом МОК, объявило о начале перепроверок замороженных допинг-проб с Олимпиады-2016. С учетом того, что реанализ по итогам Игр в Пекине-2008 и в Лондоне-2012 привел к настоящей катастрофе для истории олимпийского движения, результатов новой кампании болельщики будут ждать с особым трепетом. С 2016 года задним числом перераспределены 90 олимпийских наград, что радикально повлияло на все медальные расклады и превратило результаты двух Игр в настоящий фарс. Если подобная практика будет продолжена, олимпийские триумфы могут обесцениться окончательно.

Зачем весь этот цирк?

Нынешняя перепроверка разделена в два этапа. Первый из них затронет спортсменов, продолжающих карьеру после Рио-2016. Идея в том, чтобы через восемь лет уличить всех допингистов до начала ОИ-2024 и не допустить их поездки в Париж. Второй этап коснется тех атлетов, кто уже завершил выступления, — их «чистоту» собираются выяснять до июля 2026 года, когда истечет срок давности по допинговым делам. Впрочем, современные правила позволяют в особых случаях продлить этот процесс. Например, выявив нарушение в десятилетний отрезок, потом расследовать дело еще несколько лет. Так, легенда велоспорта Лэнс Армстронг лишился своей единственной олимпийской медали через 12 лет.

С одной стороны, даже 90 наград из 2000, разыгранных в Пекине и Лондоне, — это вроде бы не так много (всего 4,5 процента). С другой — за каждым таким случаем стоит живой человек, порой — звезда спорта и национальный герой. Кроме того, любой инцидент приводит к пересмотру всех нижестоящих мест, и в ситуацию втягиваются все новые и новые люди, и речь уже о сотнях спортсменов. А в некоторых видах спорта ситуация с итоговыми протоколами вообще выглядит дико. Например, в тяжелой атлетике на Играх-2012 в категории 94 кг аннулированы результаты шести штангистов из топ-10. В результате золото сейчас передано иранцу Махаммадпуру, который изначально занял пятое место, а бронза — поляку Зилински, который финишировал девятым.

Зачем же борцы за чистоту спорта устраивают весь этот очень дорогостоящий во всех смыслах цирк? Главный аргумент: чтобы мошенники не думали, что, обманув допинг-контроль сейчас, они могут спать спокойно. Методы контроля совершенствуются, оборудование становится более точным, да и информаторы не дремлют. В общем, возмездие должно казаться нарушителям неминуемым. Правда, не совсем понятно, почему срок давности составляет именно десять лет (сравнительно недавно было восемь), а не пожизненно. Но аргументы сторонников жестких мер в целом понятны. За исключением одного — почему поиски справедливости имеют репрессивный уклон? Ведь ни одного громкого дела по отмене несправедливого наказания до сих пор не было. Хотя вероятность ошибок при огромных объемах тестирования и далеко не бесспорных методах очень высока.

Фото Global Look Press

Намного проще согласиться с обвинениями

Выявляются и другие интересные нюансы. Например, у спортсмена, которого обвинили не сразу, а, например, через десять лет, резко снижаются возможности при выборе стратегии защиты. Многие оправдательные приговоры выносятся, если атлета признают жертвой «заражения» допингом в результате употребления обычных продуктов или биодобавок. Порой это не «отмазки», а волне реальные случаи. Но для доказательства обвиняемому надо предъявить чеки из магазинов или образцы «загрязненных» субстанций. Реально ли это сделать спустя десять лет? Как правило, нет (обычно никто не хранит данные за такие сроки), и это, мягко говоря, нарушает право атлета на справедливое разбирательство.

Кроме того, век спортсмена короток, и через десять лет он вполне может оказаться в другой сфере и не иметь отношения к спорту. Отстранение от соревнований для него уже не столь чувствительное наказание, а лишение наград — всего лишь удар по репутации и наследию. При этом право на бесплатного адвоката в CAS отсутствует — апелляция в международном арбитраже требует больших денег, которых у многих звезд спорта после завершения выступлений просто нет. Поэтому им проще согласиться с обвинением, чем бороться за честное имя. Но красят ли борцов за чистый спорт нападки на людей, которые не в состоянии достойно им ответить в юридическом поле? И честен ли судебный процесс, в котором отсутствует принцип состязательности?

Ну и, наконец, совершенно правы атлеты, получившие награды после пересмотров через много лет. Они справедливо жалуются, что были лишены чувства радости и эйфории сразу после завершения соревнований. Все внимание и все эмоции публики достаются тем, кто выиграл старты по факту. Ну, а если потом выясняется, что он это сделал при помощи допинга, его «чистый» соперник через много лет получает медаль по почте в коробочке. Или во время скромной церемонии, чувствуя себя «обворованным» морально. По такой логике, медальные награждения вообще следует проводить через десять лет после соревнований. Но это же бред!

Фото Global Look Press

Контроль — головная боль проверяющих, а не атлетов

Конечно, неправильно считать всех обвиненных в допинге задним числом невинными жертвами. Вполне вероятно, среди них много тех, кто реально употреблял запрещенку и рассчитывал избежать наказания. Невероятную результативность перепроверок после Пекина (положительными оказались 10 процентов тестов, прошедших реанализ, что в десять раз выше обычного результата) объясняют в первую очередь помощью Григория Родченкова и других бывших сотрудников московской лаборатории. В свое время они не только разработали уникальный метод выявления стероидов, но и сами являлись крупными дилерами допинга. То есть сначала сами давали препараты, а потом сами ловили бывших клиентов.

И здесь снова возникает вопрос, настолько ли ужасна проблема допинга спорте, что ради ее решения надо не только растаптывать права атлетов на частную жизнь и на адекватную защиту в суде, но еще и игнорировать ключевой спортивный принцип «результат на табло». Ведь никто из победителей Олимпиад сегодня не может искренне радоваться успеху. Даже если знает, что не принимал никакой запрещенки. Ведь, как выясняется, его могут обвинить не только из-за «загрязнения продукта», но и из-за неправильного метода проверки (как австралийца Питера Бола) или из-за генетических отклонений (как немку Клаудиу Пехштайн), или из-за сколов на пробирке (как российских призеров Сочи-2014). Как от тюрьмы и сумы, от антидопинговых проблем зарекаться невозможно.

Выход, в общем-то, прост — не перекладывать на спортсменов проблемы антидопинговых организаций, которые сейчас получили в свое распоряжение такие деньги и такие ресурсы, что в состоянии выкручивать руки даже суверенным странам. Если у проверяющих на текущий момент нет возможности выявить нарушение — это головная боль проверяющих, а не атлетов. Тот, кто прошел контроль и допущен до соревнований, должен считаться однозначно чистым, без оговорок. А хранить на чемпионов десять лет «компромат» (без возможности проведения публичного аудита условий хранения, транспортировки, охраны объекта и прочего) — это решение людей, которые не понимают и не любят спорт.