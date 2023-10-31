«Опасное шоу клоунов». Родченков набросился на организаторов «допинговой Олимпиады»

Проект альтернативных «Игр без отграничений» рискует повторить печальную судьбу чемпионата мира по сексу.

Американская медиаплатформа CNN опубликовала большое исследование, связанное с проектом миллионера из Мельбурна Аарона Д'Суза по проведению альтернативной Олимпиады без допинг-контроля. Эпатажный австралиец хочет сыграть на негативных настроениях в отношении ВАДА и организовать в декабре 2024 года соревнования без всех сложностей с запрещенными веществами. Эта идея озвучена еще четыре месяца назад, однако до сих пор воспринималась скорее как эпатаж. Как и чемпионат мира по сексу, в котором скандальной составляющей оказалось больше, чем смысла.

Однако теперь CNN опросил экспертов и попытался ответить на вопрос: законно ли вообще проведение подобных стартов — и с этической, и с юридической точек зрения. Среди тех, кто высказал свое мнение — скандальный российский ученый Григорий Родченков, ожидаемо поддержавший мнение антидопингового лобби и заявивший, что проект Д'Суза «опасен для здоровья спортсменов и губителен для будущего спорта». Действительно ли Enhanced Games (Игры без отграничений) так страшны, как о них рассказывают?

Кто ответит за последствия?

Изначально идея Д'Суза связана с исследованием возможностей человеческого организма без искусственных ограничений на использование препаратов. Австралиец считает, что развитию спорта мешает бюрократия ВАДА, и призывает спортсменов устраивать соревнования, полностью свободные от любого допинг-контроля. Не совсем понятно, готов ли Аарон при этом ответить за последствия, если атлеты на фарме на его стартах начнут погибать прямо на стадионах или причинят фатальный вред своему здоровью. Тем не менее что-то в этом проекте все равно есть.

Интерес в первую очередь связан с огромным негативом, накопленным в спортивном сообществе по отношению существующей системе допинг-контроля. Непрозрачность и избирательность наказаний, незащищенность спортсменов от произвола и ошибок антидопинговых чиновников, пересмотр результатов задним числом и политизированность решений — все это ставит под вопрос доминирующую роль ВАДА в современном спорте. Избавиться от гнета этой монструозной организации очень заманчиво. Ведь, в конце концов, все спортсмены — взрослые люди и понимают степень риска. И перед глазами у всех пример артистов цирка и балета, которые спокойно живут и работают без мучений с проверками на допинг.

Среди прочих аргументов CNN приводит исследование швейцарского ученого Рафаэля Фейсса, согласно которому допинг употребляют от 15 до 18 процентов атлетов. При этом общеизвестно, что положительными в среднем оказывается примерно два процента допинг-проб. Получается, что остальные допингисты оказываются безнаказанными, несмотря на миллионы долларов, которые ежегодно тратятся на борьбу с запрещенкой? И на все нарушения прав человека, на которые соглашаются атлеты ради «чистого спорта». А если так, не проще ли отказаться от бесполезного тестирования? Ведь современная фармакология способна не только подорвать здоровье атлетов, но и наоборот — поддержать их и вывести спорт на новый уровень.

Фото Global Look Press

Угроза уголовного преследования

Естественно, все антидопинговые чиновники, благополучие которых напрямую зависит от инвестиций в ВАДА, национальные агентства и другие контролирующие организации от идей Д'Суза встали на дыбы. Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что идея Enhanced Games является «незаконным фарсом» и «опасным шоу клоунов». Антидопинговая служба Великобритании (UKAD) констатировала, что «крайне обеспокоена концепцией Enhanced Games, которые могут создать опасный прецедент», выразив обеспокоенность «сигналом», который это событие может послать следующему поколению спортсменов.

«Продвижение и реклама запрещенных веществ противоречат спортивным правилам и морали, букве и духу законов, — приводит CNN комментарий Григория Родченкова, предоставленный его адвокатом. — Использование допинга в современном спорте недопустимо, поскольку может нанести огромный вред молодому поколению спортсменов. В целом вся концепция Enhanced Games основана на призывах к нарушению законов, что может иметь крайне негативные последствия в будущем».

Как бы ни относились у нас к Родченкову, определенный резон в его словах и вправду есть. Во многих странах мира сегодня употребление допинга, склонение к его приему, распространение и транспортировка — это уголовные преступления. Согласно американскому закону, названному в честь Григория Михайловича, такого рода деятельность может быть признана незаконной даже если осуществляется за пределами США. То есть Д'Суза и все участники Enhanced Games могут быть признаны уголовниками, едва проект перейдет от разговоров к реальному воплощению.

Фото Global Look Press

Праздник допинга назло ВАДА

Автор идеи «допинговых Игр» утверждает, что интерес к ним уже проявили 368 спортсменов, в том числе некоторые из пострадавших от несправедливого наказания со стороны структур ВАДА. Однако надо понимать, что выступать на Enhanced Games в реальности смогут только те, кто официально завершил карьеру в большом спорте и не входит ни в какие пулы тестирования. Иначе ничто не сможет помешать допинг-контролю проверить любого из участников «протестных соревнований» и затем дисквалифицировать его в классическом спорте.

И, что напрягает больше всего, до сих пор не озвучена спортивная концепция Enhanced Games. В каких именно видах спорта собираются соревноваться противники допинг-контроля? По каким правилам? С учетом того, что ни одна из международных федераций, ни одна государственная или муниципальная структура точно не окажет «энтузиастам запрещенки» никакой организационной помощи. Д'Суза уверяет, что нашел для стартов неких «венчурных спонсоров»? Но неужели они будут финансировать старты по «скоростному поеданию допинга назло ВАДА»?

Пока что, увы, идея Enhanced Games — это чистой воды бунт фриков. Этот проект основан исключительно на критике дискриминационной и несправедливой системы допинг-контроля по правилам ВАДА, но за отрицанием не стоит вообще ничего. Возможно, как некая основа для общественного движения — это неплохая история. Потому что из нынешнего антидопингового тупика рано или поздно придется выбираться. Но в реальность именно соревновательного проекта пока не верится. Чемпионат мира по сексу, организованный в прошлом году в Швеции, тоже вызвал ажиотажный интерес. Но только на уровне скандальной идеи, а не ее реального воплощения.