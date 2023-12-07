Байден настаивает на допуске к Играм-2028 команды ирокезов. Чем это грозит олимпийскому движению?

МОК откроет ящик Пандоры, если согласится включить в состав участников Олимпиады сборную индейцев по лакроссу.

В Международном олимпийском комитете, включая лакросс в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, вряд ли просчитали все возможные негативные последствия этого решения. Но они, безусловно, будут. И все из-за американских и канадских индейцев — ирокезов, ныне известных как народ хауденосауни. Сборная коренных народов, которые и стали родоначальниками лакросса, активно рвется на Олимпиаду вопреки правилам МОК. Причем теперь их активно поддержал и президент США Джо Байден. Что же делать в таком случае чиновникам МОК — поступиться собственными принципами или проигнорировать настойчивую просьбу главы США?

Хауденосауни — призеры трех последних ЧМ

Напомним, что лакросс — это контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой. В России лакросс особой популярности не снискал, но в Северной Америке, прежде всего в Канаде и отчасти в США, он находится в центре внимания. Был у лакросса и олимпийский опыт — в 1904-м (участвовали сборные США и две команды Канады) и в 1908-м, где и вовсе было только две сборные — Канады и Великобритании. Чемпионаты мира проводятся с 1967 года, причем только американцы и канадцы выигрывали золотые медали: 11 побед у сборной США, три — у Канады. Всего же награды завоевывали пять сборных — помимо названных фаворитов это команды Англии, Австралии и... хауденосауни.

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В принципе, это неудивительно. Именно индейцев считают родоначальниками лакросса — игру использовали для подготовки воинов и мирного разрешения конфликтов между племенами. Примечательно, что основные успехи ирокезов на ЧМ датированы последними годами. Долгое время сборная хауденосауни занимала четвертые-пятые места, но на чемпионатах мира 2014, 2018 и 2023 годов завоевывала бронзу. И, кстати, коллектив коренных народов навязывал борьбу фаворитам. Так, на прошлом ЧМ на групповой стадии хауденосауни уступили США 7:9, а Канаде — 7:8. В полуфинале против Канады отставание в счете, правда, было побольше — 7:12. Зато в матче за третье место удалось справиться с австралийцами — 11:6.

Естественно, коренные народы мечтают и о своей олимпийской сборной по лакроссу. Но мечтать, как говорится, не вредно. Правила МОК подразумевают работу с национальными олимпийскими комитетами, а у канадских и американских индейцев своего НОК, само собой, нет. И, значит, они, по идее, никак не могут быть в более выгодных условиях, чем, скажем, родоначальники керлинга шотландцы, которые выступают на Олимпиадах исключительно под флагом Великобритании. То же самое относится и к родоначальникам футбола и регби — там ведь тоже на чемпионатах мира выступают отдельно Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, а на Играх Великобритании приходится выставлять единую сборную.

Индейцы мечтают об олимпийском золоте

Но все предыдущие запреты от МОК, похоже, совершенно не смущают Байдена. Президент США, выступая на саммите племенных наций, обратился к МОК с просьбой разрешить народу хауденосауни в порядке исключения выставить свою собственную команду по лакроссу на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. «Мы надеемся, что МОК посмотрит на эту ситуацию с нашей точки зрения. Если мы добьемся успеха, то на Олимпийских играх будет не просто флаг Конфедерации хауденосауни. Там будет флаг коренных народов всего мира», — рассказал Associated Press старший советник Белого дома и директор по межправительственным отношениям Том Перес.

Впрочем, если МОК согласится на эти настойчивые просьбы Байдена и его окружения, то фактически откроет ящик Пандоры. Поскольку прецедентом наверняка воспользуются и родоначальники других видов, да те же шотландцы возмутятся по поводу их дискриминации все предыдущие десятилетия. К тому же после того, как МОК объявил о возвращении лакросса на Олимпиады, там еще раз подтвердили жесткую позицию — команды должны соревноваться исключительно под флагом олимпийских комитетов государств, и предположили, что США и Канада должны интегрировать спортсменов коренных народов в свои национальные сборные.

Но хауденосауни настаивают — выделение определенных мест для спортсменов в командах США и Канады создало бы собственные логистические проблемы в процессе отбора. Мол, это не было конечной целью лидеров хауденосауни, когда они настаивали на возвращении лакросса на Олимпийские игры. Исполнительный директор Haudenosaunee Nationals Лео Нолан в качестве главной цели называет победу на Олимпийских играх чисто индейской командой. Международная федерация лакросса также поддерживает сборную хауденосауни.

«Я не могу представить себе более достойного кандидата на инклюзию, чем конфедерация, которая буквально изобрела этот вид спорта и имеет одних из самых элитных мужчин и женщин в спорте в своей стране», — еще раз подчеркнул советник Белого дома Перес. В общем, МОК не позавидовать — при любом решении по лакроссу найдется немало недовольных, и скандала избежать вряд ли удастся.