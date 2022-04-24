Российских пловцов обязывают отдать золотые медали американцам. Что произошло?

Новые решения в отношении наших спортсменов.

После рассмотрения дела Евгения Рылова и вынесения санкций Международной федерацией водных видов спорта проблемы для российского плавания не заканчиваются. FINA нанесла по России еще один удар — как сообщает РИА «Новости», российским пловцам «предложено» вернуть награды чемпионата мира 2016 года на короткой воде.

Почему решение вынесено только сейчас?

11 февраля решением FINA были дисквалифицированы три российских пловца. Это Артем Лобузов, Александра Соколова и Артем Подьяков. Их уличили в нарушении антидопинговых правил в 2013-2015 годах.

В данный момент все трое не выступают уже несколько лет, однако решение повлекло за собой конкретные последствия. Во-первых, все их результаты и сборной России (в случае эстафет) аннулированы начиная с определенной даты. В случае с Лобузовым это 27 июля 2014 года. Таким образом, Россия лишена золота чемпионата мира 2016 года на короткой воде в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Во-вторых, важно, на основании чего приняты соответствующие решения, — это пресловутая база данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которая за всеми последними событиями уже забылась. Пожалуй, сейчас вернуться во времена проблем с базой данных было бы для российского спорта за благо.

Дисквалификаций будет больше

Передача данной базы была одним из условий возвращения российского спорта на международную арену. После долгих мытарств она все же была передана ВАДА, правда, ее специалисты нашли в данных следы манипуляций. Так или иначе, дальше алгоритм был следующим: после проверки данные передавались в международные федерации, которые должны были принимать решения о санкциях. Вот их FINA и приняла. Два дня назад Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на два года россиянина Алексея Волкова — на основании той же базы. Правда, олимпийское золото Сочи в эстафете у нас к тому времени и так отобрали — из-за допинга другого участника сборной, Евгения Устюгова.

Таким образом, в ближайшее время российскому спорту предстоит пройти через очередную вереницу дисквалификаций и лишения медалей. Лобузов, а вместе с ним и вся четверка российских пловцов — Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных, — как ожидает FINA, передадут награды американскому квартету. Среди них есть как ноунеймы, для которых это будет первая такая награда в жизни, — как-то Джейкоб Пэбли, Пэйс Кларк и Зэйн Грот, так и Блэйк Пьерони, который и без того является семикратным чемпионом мира и трехкратным олимпийским. Серебро вместо бронзы получит Япония, бронзу вместо «дерева» — австралийцы. Митч Ларкин добавит к своей коллекции медалей чемпионатов мира 12-ю награду.

Лобузов, кстати, свою вину не признал: «Я, Артем Юрьевич Лобузов, завершил мою спортивную карьеру в 2018-м. В настоящее время я не работаю как тренер ни в одном государственном учреждении. Я отрицаю обвинения в нарушении правил», — говорилось в объяснении пловца для FINA.

Впрочем, уговорить спортсменов передать медали, как того требуют международные инстанции, трудно. Наши бобслеисты из экипажей Александра Зубкова свои трофеи Сочи так и не отдали, более того, Зубков признан «олимпийским чемпионом на территории России». Так что, вполне возможно, американцы так своих золотых медалей и не увидят.