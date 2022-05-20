Выступит ли Россия на Олимпиаде в Париже? Глава МОК Бах затрудняется с ответом

А время играет против нас — квалификационные старты на ОИ-2024 начинаются уже в этом году.

В пятницу прошла очередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК). По ее итогам президент организации Томас Бах очень долго отвечал на вопросы, подавляющее большинство которых касалось России и Белоруссии. Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Федерации прислушались к этому почти беспрекословно.

Разумеется, Баха спросили об этом.

— Сегодня это Россия и Беларусь, но если мы не будем действовать, то завтра это может быть правительство страны А, не желающее, чтобы соревновались спортсмены из страны Б, — попытался объяснить президент МОК. — Или правительство C, требующее от своих спортсменов не соревноваться со спортсменами из страны D. И так далее, и тому подобное. Это была бы ситуация, которая противоречит всем принципам, на которых мы основываемся. Если решение о том, кто может участвовать в каких соревнованиях, находится в руках политиков, то недискриминационная основа нашей глобальной спортивной системы исчезла бы. Это означало бы полную политизацию спорта. Из-за этой дилеммы нам пришлось принять эти защитные меры, хотя и с очень тяжелым сердцем.

Наши действия находятся в канве действий других организаций, никто не подвергает санкциям только за то, что у человека определенный паспорт. Но FINA (Международная федерация водных видов спорта) и FIG (Международная федерация гимнастики) подвергли санкциям тех, кто поддержал спецоперацию (пловца Евгения Рылова и гимнаста Ивана Куляка. Также FIDE на полгода отстранила шахматиста Сергея Карякина. — Прим. «СЭ»). Мы должны иметь в виду, что в России есть закон, по которому подвергаются наказаниям те, кто выступает против спецоперации. Поэтому в нашем случае молчание может быть посланием.

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Исинбаева и Тарпищев обошли санкции и остаются в МОК

Интересно, что, несмотря на санкции в отношении спортсменов, в сессии приняли участие Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев — российские члены МОК.

— Почему мы не распространили санкции на всех российских членов олимпийского сообщества? Потому что санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то, — заявил Бах. — Спецоперацию начали не российские спортсмены, не члены МОК от России. Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все действия своих правительств.

Что касается спортсменов, то это были защитные меры, это не санкции, они были направлены на защиту целостности соревнований в силу серьезных антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах, — объяснил Бах, слова которого приводит ТАСС. — Мы должны были действовать быстро и решили, что ни одно спортивное мероприятие ни в Белоруссии, ни в России не может быть проведено. Придет момент, когда миру придется восстановить мосты, и когда он придет, олимпийское движение должно быть готово преодолеть текущую проблему и объединить весь мир в рамках олимпийских соревнований. Наша задача не носит политический характер, она носит гуманитарный характер.

ОИ-2024 пройдут в Париже. Фото Getty Images

Так что с Парижем-2024?

Так же размыто президент МОК говорил о возвращении российских спортсменов на международные старты. На данный момент все рассуждения на этот счет он назвал спекуляциями. Ничего конкретного не было сказано и относительно участия нашей команды на Олимпийских играх в Париже, до которых осталось всего два года.

— Мы должны по этому вопросу двигаться шаг за шагом, сейчас в качестве мер мы выбрали рекомендацию, о которой вы знаете, — сказал главный спортивный чиновник в мире. — Дальше мы должны следить за развитием политической ситуации, поскольку не знаем, как она будет развиваться во всем мире. Мы продолжаем отслеживать ситуацию, которая зависит от политических реалий. Если ситуация изменится, то мы примем соответствующее решение.

Если резюмировать сказанное немецким функционером, то никаких перемен относительно российского спорта в ближайшее время не предвидится. И шансы атлетов на предстоящую Олимпиаду тают с каждым днем. Хотя бы потому, что квалификация в Париж-2024 начинается этим летом, а в некоторых видах она уже идет. И не исключен расклад, при котором спортсменов в последний момент допустят на ближайшие Игры, но ехать туда будет некому, потому что все отборы пройдут. А за фамилию и прошлые заслуги на Олимпийские игры не попасть.