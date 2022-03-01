Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы

Борьбу с рекомендациями МОК об отстранении от соревнований наших сборных желательно сочетать с повышением роли национальных чемпионатов.

С рекомендациями МОК, которые дают международным федерациям повод не допускать российских спортсменов на большие турниры, можно и нужно бороться. В Международном спортивном арбитраже, в Швейцарском федеральном трибунале — где угодно. И использовать любые возможности для выступлений. Хотя бы ради нашей великой олимпийской истории. Отчаиваться нельзя — мир большого спорта неоднороден и местами даже противоречив. Тем не менее тенденция ясна. В понедельник сборные России отстранены от международных соревнований по футболу, хоккею и современному пятиборью, а также добровольно снялись со стартов по спортивной стрельбе. Во вторник негативное для россиян решение принял Международный союз конькобежцев. Не исключено, что список расширится.

Конечно, санкции всегда являются временными, и когда международная обстановка стабилизируется, можно будет вести речь о возвращении не только в залах судебных заседаний. Но пока конкретные перспективы неясны, странно опускать руки и переходить в режим ожидания. Да, на протяжении десятилетий успехи на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах были для нас приоритетом, вершиной всей отечественной спортивной пирамиды. Но сейчас наступает подходящее время для того, чтобы повнимательнее рассмотреть с головы до пят весь наш спорт — в том числе профессиональный и высших достижений. Хотя бы ради того, чтобы вернуться на международную арену более сильными в спортивном плане. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира у нас еще точно будут, но ради этого сейчас должны работать не только юристы.

Юный болельщик сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

План Б

Выходит так, что в спорте нам сейчас необходимо заняться собой — в том числе ради того, чтобы помочь звездам мирового спорта из России пережить неоднозначные для их карьеры времена, не позволить растоптать наши достижения и методики, спортивный дух и традиции. В конце концов, в первой половине прошлого века мы на протяжении трех десятилетий существовали вне системы олимпийского движения и не участвовали в чемпионатах мира и Европы. И те времена совсем не были «темными» — их точно можно считать «серебряным веком» отечественного спорта. Могут ли нынешние ограничения продлиться всего пару месяцев? Вполне. Но если нет, то у нас, как у предусмотрительных и позитивных людей, должен быть план Б.

В современном мире санкции и бойкоты не бывают тотальными. Авторитет российского спорта остается очень высоким, и возможность двусторонних встреч с иностранными атлетами сохранится практически в любом виде спорта. Разумеется, в неофициальном режиме, но все равно это лучше, чем изоляция, — как минимум в психологическом плане. Также есть различные неподвластные МОК международные спортивные структуры — студенческие, для представителей определенных профессий, региональные и даже конфессиональные. Наверное, появление на таких стартах спортсменов топ-уровня может слегка шокировать, но пойти на это сейчас точно лучше, чем сидеть и рвать на себе волосы.

Национальные турниры — не ниже уровня чемпионатов мира

Ну и главное, на что стоит направить усилия прямо сейчас, — это чемпионаты России. Так получилось, что в последние годы было много разговоров о развитии массового спорта и о результатах сборных России на международной арене. А наши внутренние соревнования на этом фоне часто оказывались вне информационной повестки. В лучшем случае их использовали для формирования заявок на чемпионаты Европы и мира или для отбора спортсменов на централизованную подготовку к большим стартам. Даже руководство отдельных национальных федераций порой относилось к первенствам страны как к обязаловке, стараясь минимизировать усилия и затраты на их организацию. Ну и лидеры сборных иногда были не прочь пропустить эти старты под каким-нибудь предлогом. Им там было просто неинтересно.

Теперь ситуация в корне меняется — внимание к чемпионатам страны увеличивается многократно. И это отличная возможность поменять к ним отношение не только на период международных ограничений. Тем более что многие из турниров действительно этого достойны, даже если не брать во внимание профессиональные лиги в футболе, хоккее и баскетболе, к которым и так большой интерес. Здесь появляются определенные вопросы с легионерами, но и они наверняка в ближайшее время так или иначе будут решены. В фигурном катании, спортивной борьбе, художественной гимнастике и некоторых других видах спорта общий уровень чемпионатов России точно не ниже уровня чемпионатов мира. И, если приложить дополнительные усилия по их раскрутке, мы получим супертурниры.

Что будет с российским спортом? Федор Успенский, Фото «СЭ»

Все возможности для роста

К сожалению, некоторые наши федерации не воспользовались шансом повысить уровень национальных соревнований во время пандемии, когда отменили многие международные старты. Но сейчас сама жизнь заставляет заняться этим вопросом — если раньше реально было идти по пути наименьшего сопротивления, то сейчас очень многое, если не все зависит от организационных способностей наших спортивных функционеров. В стране есть атлеты высокого класса, отличные арены, хорошие спортивные базы, спортивные медиа и огромное количество болельщиков. Что еще нужно для того, чтобы превратить наш внутренний спорт в «конфетку»? Возможно, сейчас лидеры сборных не встретят на внутренней арене достойной конкуренции, но повышение уровня чемпионатов страны в итоге приведет к появлению новых сильных атлетов. Ну и любая работа в принципе лучше бездействия.

Мировое олимпийское движение и практически весь современный спорт придуманы на Западе и продолжают им жестко контролироваться, и в политическом плане тоже. В последние годы нам демонстрировали это постоянно — в частности, в ходе антидопингового скандала. С разного рода обвинениями, ограничениями и санкциями спортсмены из России сталкиваются уже седьмой год. Опыт здесь очень большой. И главное, о чем он говорит, — в деле спасения нашего спорта мы можем рассчитывать только на себя. Сейчас нас наверняка будут просить немного подождать, заплатить какие-то штрафы, согласиться на нелепые ограничения — и все ради того, чтобы со дня на день снова стать равноправными членами олимпийской семьи. Хотя по большому счету равные возможности для всех участников стараниями Запада давно превратились просто в декларацию.

Увы, мировой спорт устроен так, что, если мы представляем себя в нем хоть в каком-то виде, приходиться соглашаться на отдельные выдвигаемые условия. Другой вопрос — должны ли мы сидеть и ждать милости от мировых спортивных боссов, которые сейчас сами под огромным давлением? Пример видов спорта, которые у нас давно находятся в таком ожидании, показывает, что это не самым благоприятным образом сказывается на общем уровне российских спортсменов, особенно молодых. Поэтому, на мой взгляд, усилия сейчас стоит бросить не только на отстаивание интересов российских спортсменов в судах (но это, конечно, надо делать), но и на внутренний спорт — не только на детский и массовый, но на «среднее звено», где в региональных командах скрыты огромные резервы.