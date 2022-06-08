Глава МОК снова дает бредовые комментарии об отстранении России. Когда это закончится?

Томас Бах неожиданно раскритиковал Уимблдон за отказ допускать российских и белорусских теннисистов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на заседании Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF), сделал новую порцию очень странных заявлений о политических санкциях против спортсменов из России и Белоруссии. Еще в конце февраля исполком МОК рекомендовал федерациям по видам спорта немедленно отстранить от выступлений россиян и белорусов. Эти рекомендации легли в основу всех последующих жестких решений о дисквалификациях. С тех пор Бах почти во всех публичных выступлениях пытается обосновать позицию исполкома. Получается либо плохо, либо очень плохо. И дело тут совсем не в геополитике, а в том, что сказать что-нибудь внятное по данной теме у высокопоставленного чиновника не получается от слова «совсем».

Уимблдон, ты не прав

Вот и сейчас Бах первым делом удивил атакой на организаторов Уимблдонского теннисного турнира. По словам президента МОК, Всеанглийскому лаун-теннисному клубу не стоило идти на поводу у правительства Великобритании и отклонять заявки россиян с белорусами. «Мы не можем гарантировать честные международные соревнования, если национальные правительства начнут решать, кто может в них участвовать, а кто нет, в соответствии со своими собственными политическими интересами, — заявил Бах. — В мире нет ни одной страны, действиями которой были бы довольны абсолютно все. Сегодня отстраняют Россию и Белоруссию, а завтра — кого-то еще. Это противоречит всем нашим принципам. Если мы пойдем на поводу у руководства отдельных стран, то превратимся в инструмент политических игр».

Здесь надо понимать, что тема вмешательства государства в спортивные дела — очень болезненная для МОК. Множество национальных олимпийских комитетом отстранялись на разные сроки за то, что местные правительства пытались ими руководить. С этой точки зрения критика Уимблдона вроде бы очень логична. Если бы изначальную рекомендацию отстранить россиян не дал сам МОК. Да, в Лондоне проигнорировали позицию Международной теннисной федерации, которая вопреки рекомендациям из Лозанны допустила наших спортсменов в нейтральном статусе. Но, не будь февральских указаний от Баха по поводу травли спортсменов из России и Белоруссии, очень многие в мировом спорте не стали бы придумывать никаких санкций. И в такой ситуации высказывания главы МОК выглядят предельно цинично.

Уимблдон. Фото Global Look Press

Он отталкивает, а не объединяет

Циничными были и его майские объяснения скандального решения исполкома. «У нас было много аргументов от НОК, которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной? Что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» — вопрошал Томас Бах в мае. — Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что в случае Россией мы имели дело с вопиющим нарушением олимпийского перемирия. И мы должны были предпринять защитные меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России».

Эти слова о «неуникальных конфликтах» в Азии и Африке возмутили очень многих, в том числе знаменитого камерунского футболиста Самуэля Это'О. «В Африке конфликты проходят каждый день, и имена тех, кто их развязывает, известны. Но, похоже, никому до этого нет дела, — заявил легендарный форвард. — Беженцев из Африки не так хорошо принимают, хотя Европа пользуется нашим газом, нашими алмазами и нашими ресурсами. У спорта громкий голос, его слышат, и он выходит за рамки предрассудков. Он объединяет, а не отталкивает».

В прошлом многие на Западе обвиняли Томаса Баха в «пророссийской позиции», в частности из-за решений МОК вокруг скандала о «русском допинге». При этом в нашей стране его, наоборот, считали чуть ли не главным русофобом мирового спорта. Очевидно, что сторонники обеих точек зрения далеки от истины. А она в том, что Бах — просто сторонник компромиссов и половинчатых решений. В прошлом эти качества сделали бы из него великого политика, но в наше время бесхребетность — это скорее минус. Такого человека не воспринимают в роли миротворца и ненавидят обе стороны конфликта.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Вопросы безопасности

Вот и сейчас новая порция оправданий от главы МОК кажется совершенно бредовой. В частности, Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований в большинстве федераций — это не дискриминация по национальному признаку, а забота о безопасности атлетов. «В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях, — отметил чиновник. — Например, на «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях».

Самое интересное, что об инциденте на «Экспо» в Дубае, на который ссылается Бах, до сих пор не было практически никакой информации, а значит, если он был в реальности, то остался довольно незначительным. На российские диппредставительства за рубежом действительного несколько раз покушались, но это не имело никакого отношения к спорту. Опыт выступления в нейтральном статусе наших теннисистов, шахматистов и велогонщиков за последние месяцы показал: отношение к ним со стороны соперников и болельщиков практически не поменялось. И в таких условиях рассуждать о проблемах с безопасностью — в высшей степени неадекватно.

Есть версия, что Бах специально допускает удивительные и нелогичные высказывания. Таким образом он пытается доказать, что несвободен в своих суждениях. Главе МОК в момент вынесения решения об отстранении россиян действительно могли «выкрутить руки» спонсоры и другие члены исполкома. Сам немец эти меры, возможно, не поддерживает, но сделать с этим ничего не может. Если это так, то мы имеем дело с действительно очень хитрой многоходовкой. И терпеть такое поведение всем придется еще достаточно долго — полномочия Баха истекают только в 2025 году. Кто придет ему на смену и будет ли он честнее относиться к России, пока сказать невозможно.