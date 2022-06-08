Глава МОК снова дает бредовые комментарии об отстранении России. Когда это закончится?
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на заседании Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF), сделал новую порцию очень странных заявлений о политических санкциях против спортсменов из России и Белоруссии. Еще в конце февраля исполком МОК рекомендовал федерациям по видам спорта немедленно отстранить от выступлений россиян и белорусов. Эти рекомендации легли в основу всех последующих жестких решений о дисквалификациях. С тех пор Бах почти во всех публичных выступлениях пытается обосновать позицию исполкома. Получается либо плохо, либо очень плохо. И дело тут совсем не в геополитике, а в том, что сказать что-нибудь внятное по данной теме у высокопоставленного чиновника не получается от слова «совсем».
Уимблдон, ты не прав
Вот и сейчас Бах первым делом удивил атакой на организаторов Уимблдонского теннисного турнира. По словам президента МОК, Всеанглийскому лаун-теннисному клубу не стоило идти на поводу у правительства Великобритании и отклонять заявки россиян с белорусами. «Мы не можем гарантировать честные международные соревнования, если национальные правительства начнут решать, кто может в них участвовать, а кто нет, в соответствии со своими собственными политическими интересами, — заявил Бах. — В мире нет ни одной страны, действиями которой были бы довольны абсолютно все. Сегодня отстраняют Россию и Белоруссию, а завтра — кого-то еще. Это противоречит всем нашим принципам. Если мы пойдем на поводу у руководства отдельных стран, то превратимся в инструмент политических игр».
Здесь надо понимать, что тема вмешательства государства в спортивные дела — очень болезненная для МОК. Множество национальных олимпийских комитетом отстранялись на разные сроки за то, что местные правительства пытались ими руководить. С этой точки зрения критика Уимблдона вроде бы очень логична. Если бы изначальную рекомендацию отстранить россиян не дал сам МОК. Да, в Лондоне проигнорировали позицию Международной теннисной федерации, которая вопреки рекомендациям из Лозанны допустила наших спортсменов в нейтральном статусе. Но, не будь февральских указаний от Баха по поводу травли спортсменов из России и Белоруссии, очень многие в мировом спорте не стали бы придумывать никаких санкций. И в такой ситуации высказывания главы МОК выглядят предельно цинично.
Он отталкивает, а не объединяет
Циничными были и его майские объяснения скандального решения исполкома. «У нас было много аргументов от НОК, которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной? Что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» — вопрошал Томас Бах в мае. — Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что в случае Россией мы имели дело с вопиющим нарушением олимпийского перемирия. И мы должны были предпринять защитные меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России».
Эти слова о «неуникальных конфликтах» в Азии и Африке возмутили очень многих, в том числе знаменитого камерунского футболиста Самуэля Это'О. «В Африке конфликты проходят каждый день, и имена тех, кто их развязывает, известны. Но, похоже, никому до этого нет дела, — заявил легендарный форвард. — Беженцев из Африки не так хорошо принимают, хотя Европа пользуется нашим газом, нашими алмазами и нашими ресурсами. У спорта громкий голос, его слышат, и он выходит за рамки предрассудков. Он объединяет, а не отталкивает».
В прошлом многие на Западе обвиняли Томаса Баха в «пророссийской позиции», в частности из-за решений МОК вокруг скандала о «русском допинге». При этом в нашей стране его, наоборот, считали чуть ли не главным русофобом мирового спорта. Очевидно, что сторонники обеих точек зрения далеки от истины. А она в том, что Бах — просто сторонник компромиссов и половинчатых решений. В прошлом эти качества сделали бы из него великого политика, но в наше время бесхребетность — это скорее минус. Такого человека не воспринимают в роли миротворца и ненавидят обе стороны конфликта.
Вопросы безопасности
Вот и сейчас новая порция оправданий от главы МОК кажется совершенно бредовой. В частности, Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований в большинстве федераций — это не дискриминация по национальному признаку, а забота о безопасности атлетов. «В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях, — отметил чиновник. — Например, на «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях».
Самое интересное, что об инциденте на «Экспо» в Дубае, на который ссылается Бах, до сих пор не было практически никакой информации, а значит, если он был в реальности, то остался довольно незначительным. На российские диппредставительства за рубежом действительного несколько раз покушались, но это не имело никакого отношения к спорту. Опыт выступления в нейтральном статусе наших теннисистов, шахматистов и велогонщиков за последние месяцы показал: отношение к ним со стороны соперников и болельщиков практически не поменялось. И в таких условиях рассуждать о проблемах с безопасностью — в высшей степени неадекватно.
Есть версия, что Бах специально допускает удивительные и нелогичные высказывания. Таким образом он пытается доказать, что несвободен в своих суждениях. Главе МОК в момент вынесения решения об отстранении россиян действительно могли «выкрутить руки» спонсоры и другие члены исполкома. Сам немец эти меры, возможно, не поддерживает, но сделать с этим ничего не может. Если это так, то мы имеем дело с действительно очень хитрой многоходовкой. И терпеть такое поведение всем придется еще достаточно долго — полномочия Баха истекают только в 2025 году. Кто придет ему на смену и будет ли он честнее относиться к России, пока сказать невозможно.