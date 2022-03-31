Как сделать нашу Спартакиаду интереснее Олимпиады? Это сложно, но реально

Большие соревнования для наших спортсменов по летним видам спорта в августе этого года могут стать не только подготовкой к Парижу-2024, но и предметом зависти для МОК.

Наши спортивные власти сейчас делают все, чтобы на фоне санкций сохранить лучшее, что есть в нашем спорте. Прежний график сборов, только теперь все они будут в России, а не за рубежом. Создается похожий на прежний календарь, только главным стартом в нем становится августовская Спартакиада, а не чемпионат мира или Европы. Сохранили даже прежнюю систему оплаты труда, так как призовые за крупные российские старты приравнены к международным.

Но история доказывает, что попытки построить старую жизнь в новых реалиях удаются очень редко. Если впереди всего лишь одно лето или хотя бы один сезон международной изоляции — это одно дело. Тогда действительно нет смысла все ломать, проще переждать непростые времена и вернуться к прежнему ритму. Но если изоляция затянется? И Спартакиада — главный старт для наших спортсменов не только в текущем летнем сезоне? Тогда, кажется, пришло время учиться жить по-новому.

Индейский биатлон. canoesport.ru

Индейский биатлон вместо каноэ: почему нет?

Озвучена идея провести августовскую Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже, которая включает 32 вида спорта: 28 основных и 4 дополнительных. Это брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг — все виды, мягко говоря, в России не на слуху. Хотя очень зрелищны и потенциально привлекательны для спонсоров.

Если изучать программу дальше, появляется множество вопросов. Например, мы точно хотим проводить соревнования по гольфу или многочисленным дисциплинам BMX? В некоторых из них у нас наверняка нет шансов на олимпийскую лицензию. Как будут выглядеть на Спартакиаде турниры в игровых видах спорта — кто с кем собирается играть? Как провести турнир в многострадальной легкой атлетике — там в некоторых дисциплинах с трудом наберется участников на финал, а уровень конкуренции близок к нулевому?

Тут, конечно, все зависит от цели. Если задача в том, чтобы члены сборной просто отработали свою зарплату, то ничего особенно придумывать нет смысла. Но если задуматься о долгосрочном развитии, это, на мой взгляд, не выход.

Какой могла бы быть программа Спартакиады? Это должно быть креативно, современно и с учетом российских реалий. Вместо скучных длинных забегов по стадиону в легкой атлетике — кросс. Вместо большинства дисциплин в гребле на байдарке и каноэ, где у нас все равно сейчас нет мировых лидеров, — индейский биатлон, где гребут на каноэ и стреляют из лука. Вместо части прыжков на батуте и спортивной гимнастики — паркур.

А еще есть популярное у нас и очень зрелищное спортивное ориентирование. В нем потенциально с легкоатлетами могли бы посоревноваться даже лыжники, им все равно летом без беговой подготовки не обойтись. Большунов против Степана Киселева с картой местности наперевес — как вам интрига? А некоторые виды можно провести в необычных локациях — никто же не говорил, что вся Спартакиада должна быть в одном месте. О прыжках с шестом или в высоту на Красной площади говорят уже лет десять, но реализовать идею никто так и не сумел.

Прыжки с шестом. Фото Global Look Press

Профессиональные лиги нужны уже сейчас

Важно понимать, что Спартакиада, какой бы крутой она ни получилась, — это всего лишь один турнир. А летникам нужен целый календарь, где привычные этапы Кубка мира или «Гран-при» заменят российские старты. Просто проводить этапы Кубка России — бессмысленно, конкуренция между лидерами внутри страны минимальна практически во всех дисциплинах.

В этой ситуации лидеры команды будут терять мотивацию, не сталкиваясь с привычной конкуренцией со стороны иностранцев, а середняки и аутсайдеры — постепенно заканчивать карьеру, так как если раньше была возможность выигрывать хотя бы на российском уровне, то теперь и ее не станет. Естественно, телевизионная и маркетинговая привлекательность турниров, результат которых известен заранее, тоже минимальна.

О выходе в интервью «СЭ» недавно говорил и министр спорта РФ Олег Матыцин: создание профессиональных лиг. С такой инициативой уже обратились федерации борьбы и дзюдо. И даже легкая атлетика думает об аналоге «Бриллиантовой лиги». Будем надеяться, в ближайшее время подтянутся и остальные. Именно клубная основа может спасти в условиях нехватки конкуренции, которую вряд ли обеспечит приглашение на внутренние старты белорусов и даже китайцев. Если соревноваться между собой будут не отдельные спортсмены, а клубы, это создаст интригу и привлечет публику. А в перспективе откроет перед российским спортом новые перспективы, основанные не только на госфинансировании.