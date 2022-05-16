Россию вычеркнули из тендера на олимпийские трансляции. Чем это грозит?

Нам не покажут Игры в Милане и Лос-Анджелесе или с МОК еще можно договориться?

В понедельник по российским СМИ разошлась новость, прошедшая не замеченной в начале марта, — Россию и Белоруссию исключили из тендера на продажу телевизионных прав зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Кортина-д'Ампеццо и Милане и летних 2028 года в американском Лос-Анджелесе. Учитывая отношение Международного олимпийского комитета к нашей стране в последние месяцы, многие сделали вывод, что мы останемся без трансляций крупнейших соревнований. Это новые санкции МОК и что означает такое решение? Давайте разбираться.

Россия и Белоруссия — не Европа

Источник, на который начали ссылаться российские журналисты, это официальный пресс-релиз МОК от 24 февраля — ничего удивительного, что с такой датой публикации он не привлек особого внимания. В нем сообщается следующее: «МОК объявляет о начале тендера на продажу медиаправ на Олимпийские игры 2026 и 2028 годов на территории Европы. Официальное приглашение к участию будет выпущено МОК 10 марта. Компании, желающие получить его, будут должны подписать соглашение о неразглашении данных, которое может быть запрошено у МОК с 24 февраля.

Разрешается подавать заявки как на одну страну, так и на несколько территорий, также имеются пакеты прав на различных медиаплатформах. Также у заявителей будет возможность сразу сделать предложение о покупке прав на Игры 2030 года (хозяин не определен) и Игры-2032 в Брисбене. Дальнейшая информация о предлагаемых правах и процедурах будет содержаться в официальном приглашении.

Срок подачи заявок истек 25 апреля 2022 года. Заявки будут оцениваться по следующим критериям — соответствие высочайшим стандартам телевещания, способность добиться максимального охвата аудитории, желание продвигать Олимпийские игры и ценности олимпийского движения, а также финансовая составляющая».

Далее в оригинальном тексте релиза перечислялась 51 страна, входящая в пакетное предложение по европейским правам. А 2 марта в него была внесена правка, которая и вызвала интерес в нашей стране — Россия и Белоруссия были удалены из пакета. С комментарием «медиаправа в этих странах исключены из тендера».

Видеосъемка соревнований на Олимпийских играх. Фото Global Look Press

Миллиардные тендеры

Что же означают эти формулировки? Как известно, права на телетрансляции крупнейших соревнований принадлежат их организаторам. То есть чемпионаты мира по футболу продает ФИФА, по хоккею — ИИХФ, Олимпиады — МОК. В Международном олимпийском комитете даже есть особая структура — Олимпийский вещательный сервис, который занимается производством международной «картинки», затем передаваемой местным вещателям.

Сделки по продаже прав приносят большие деньги — например, еще в 2014-м МОК подписал новый контракт с корпорацией NBC Universal, которая за возможность вести трансляции Игр с 2022 по 2032 год на территории Северной Америки заплатила 7,65 миллиарда долларов. В сентябре прошлого года продлено соглашение до того же 2032 года с китайским телевидением — условия не разглашались, но за четыре предыдущих Олимпиады CCTV выложила 550 миллионов долларов.

При этом далеко не все национальные вещатели приобретают права напрямую. Так, в Европе МОК долгие годы сотрудничал с Европейским вещательным союзом, также известным как Евровидение. Игры в Сочи и Рио-де-Жанейро выкупало крупное маркетинговое агентство. А в 2015-м права за 1,3 миллиарда евро получила компания Discovery Communications — в этот холдинг входят и каналы «Евроспорт». Сделка рассчитана как раз до 2024 года, когда пройдут Игры в Париже. Ее окончание и стало поводом для объявления нового тендера. В котором, кстати, точно будут участвовать и Евровидение, и «Евроспорт».

Пакетная покупка прав означает, что в дальнейшем их обладатель может торговать сублицензиями для национальных телекомпаний. Говоря проще, сначала права приобретаются оптом у производителя, а затем перепродаются розничным игрокам телерынка. В этом и состоит цель покупки целого пакета.

Видеосъемка соревнований на Олимпийских играх. Фото Global Look Press

Увидим Милан?

Вот тут стоит отметить самые интересные детали. Из пакетов часто бывают исключения — и Россия, между прочим, не входила и в предыдущую сделку с «Евроспортом». Наряду с Францией и Великобританией — эти две страны также оказались «за бортом», но не на весь период, а только на Игры 2018 года в Пхенчхане и 2020 года в Токио. Начиная с Пекина Discovery Communications получили права во Франции и Британии полностью, но оставили часть трансляций на общедоступных France Television и ВВС. Это чистый бизнес — никакой политики.

В России же вплоть до 2024 года права на показ Олимпийских игр принадлежат одной из наших национальных компаний. То есть исключение российской стороны из общеевропейского тендера — не новинка, а продолжение существующей практики. Учитывая позицию, занятую МОК, такое решение выглядит логичным — ситуация вокруг антироссийских санкций по-прежнему напряженная, будущее туманно, так зачем предлагать потенциальным покупателям то, что в перспективе может обернуться не прибылями, а головной болью?

Итак, что можно сказать наверняка? В пресс-релизе МОК говорится, что Россия и Белоруссия больше не входят в пакетное европейское предложение по правам на трансляции Олимпиад 2026 и 2028 годов. Но при этом нет информации о том, что МОК не намерен продавать права в эти страны или вовсе запретить трансляции на их территории. Покупатель европейского пакета точно не получит права на показ Игр в России и Белоруссии, а вот кто их получит, будет решаться отдельно и позже.

Многое будет зависеть от развития ситуации вокруг санкций, наложенных на Россию с Белоруссией, и их снятия. Возможно, МОК намерен придержать права до момента, пока перспективы не прояснятся. Ведь кто сейчас может сказать, как будут обстоять дела, скажем, в 2025 году. Существует немало примеров, как права на трансляции спортивных событий приобретались «на флажке», за считаные дни или даже часы до старта. Поэтому судьба олимпийских эфиров в будущем еще может стать предметом торга между МОК, телеканалами и различными посредниками.