В Токио выступили успешно. В Пекине можем попасть в пятерку

Глава ОКР Станислав Поздняков в четверг провел заседание исполкома организации, а затем больше часа общался с журналистами.

Итак, Игры, с задержкой в год состоявшиеся в столице Японии, окончательно стали историей. В четверг состоялось первое после Токио-2020 заседание исполкома Олимпийского комитета России — в присутствии Позднякова, министра спорта Олега Матыцина и руководителей национальных федераций. Например, Михаила Мамиашвили и Владимира Сальникова.

В числе ведущих спортивных держав

Российские спортсмены в Токио подарили болельщикам море эмоций, заставили тратить миллиарды нервных клеток, лить слезы как от счастья, так и от досады. Но взамен порадовали результатами — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. С медалями домой вернулись более трети спортсменов.

По словам Позднякова, на этот раз исполком решил отойти от традиционных формулировок «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». И признал выступление сборной «успешным». Попутно обсудив подготовку спортсменов к этим Играм и обратив особое внимание на моменты, которые нужно улучшить в будущем.

— Высокая оценка сборной была дана ранее и президентом страны на Совете по спорту, и спортивным экспертным сообществом, и болельщиками, — отметил глава ОКР. — Приятно осознавать, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, эти Игры стали объединяющим фактором для многих наших соотечественников. Впервые с 2004 года завоевано более 70 наград. Это показатель того, что Россия сегодня — одна из сильнейших спортивных держав мира.

По понятным причинам к российской команде было приковано особое внимание не только внутри страны, но и извне. Спортсмены, согласно декабрьскому вердикту CAS, выступали под флагом ОКР и с фрагментом фортепианного концерта Чайковского вместо национального гимна. Хотя некоторым «доброжелателям» этого было явно недостаточно.

Но дисциплина внутри сборной оказалась железной. Поэтому никаких претензий со стороны Международного олимпийского комитета и наблюдателей от других организаций не возникло.

— Хочу отметить два важных момента: во-первых, нам удалось пройти Игры без случаев применения допинга российскими спортсменами, а во-вторых, мы избежали случаев заболевания COVID-19 непосредственно на территории Олимпийской деревни, — подчеркнул Поздняков. — На днях к нам с визитом приезжал член исполкома МОК Иво Ферриани. Он констатировал, что российские спортсмены выступили лучше, чем многие ожидали. А также подчеркнул, что наша команда полностью соответствовала параметрам, обозначенным Спортивным арбитражным судом.

Напомним, что на Олимпийские игры в Токио не смогли поехать пловец Илья Бородин, у которого коронавирус был обнаружен еще в России, и каратистка Анна Чернышева, сдавшая положительный тест в аэропорту. Таким образом, наши спортсмены были избавлены от многих неприятностей.

Место в пятерке

Еще один вопрос, входивший в число центральных на исполкоме, — предстоящая зимняя Олимпиада в Пекине. До ее старта остается четыре с половиной месяца. Об этом Поздняков также рассказывал в своем выступлении перед коллегами.

— К этому старту наша команда подходит, имея в составе как опытных спортсменов, так и более молодых претендентов на медали, — отметил четырехкратный олимпийский чемпион. — Общий приоритет сейчас в том, чтобы полностью обеспечить им условия для выхода на пик формы, раскрытия потенциала и его полной реализации на Олимпийских играх. Используя накопленный опыт, четко координируя усилия, мы сможем обеспечить нашим спортсменам-зимникам все необходимые условия для успешного выступления в Пекине — слаженно реализуя все пункты программы подготовки совместно с федерациями, Минспорта, ФМБА и иными организациями и ведомствами.

При этом многие важные детали и организационные моменты пока окончательно не утверждены. Но Поздняков предполагает, что меры против распространения коронавируса, примененные в Токио, будут распространены и на Игры в Пекине.

— В ближайший месяц мы ждем от МОК и Оргкомитета детальной информации по ковид-протоколам, болельщикам, перемещениям спортсменов и других лиц. Исходя из этого, будем строить подготовку. По опыту проведения Игр в Токио, который был признан успешным, мы предполагаем, как это будет выглядеть и в Пекине. Зная отношение властей Китая к этим вопросам, уверен, что зимние Игры будут безопасными.

При этом глава ОКР подчеркнул, что процесс вакцинации спортсменов различных сборных будет продолжен. И упомянул, что сам уже поставил прививку повторно. Это же он рекомендует сделать и атлетам. В этом смысле опыт Токио также должен стать примером для федераций по зимним видам спорта.

Еще один важный вопрос — экипировка, в которой наши олимпийцы будут стартовать в Пекине. Ее должны утвердить к началу зимы и представить в декабре.

— Буквально вчера общался с дизайнером нашей формы Анастасией Задориной, — сказал Поздняков. — Мы предполагаем, что в начале декабря состоится презентация экипировки. Поэтому сейчас мы проводим консультации с МОК, а компания ZASPORT готовит образцы всех предметов формы. Сразу после того, как она будет представлена публике, мы откроем экипировочный центр в Москве.

Предыдущие Игры в Пхенчхане принесли российским спортсменам всего две золотые медали, наряду с шестью серебряными и девятью бронзовыми. Но принимать Олимпиаду в Корее за ориентир сейчас, по мнению Позднякова, не стоит.

— Не стал бы брать Пхенчхан за основу, — отметил руководитель ОКР. — На тех Играх были очень серьезные ограничения, многие наши ведущие спортсмены вообще не смогли выступить по причинам, которые до сих пор так и не озвучены. Не могу назвать наше участие полноценным. А что касается Пекина, на исполкоме мы заслушали доклад спортивного директора — там есть цифры, говорящие, что на Играх мы должны быть в пятерке-шестерке лучших. Но что-то конкретное сказать тяжело, потому что у нас до сих пор не было возможности опробовать трассы, познакомиться с ними, протестировать места проведения соревнований. В зимних видах спорта это очень важно.

Поздняков также анонсировал проведение 9 декабря ежегодного Олимпийского собрания. И сказал, что к тому моменту можно будет поделиться более корректными планами.

Уникальное предложение

Журналистов интересовали и более отдаленные перспективы российского спорта. Поэтому у Позднякова поинтересовались и планами на следующие летние Игры, которые намечено провести в Париже в 2024 году.

— Мы всегда ставим перед собой амбициозные задачи — они не могут быть ниже уже достигнутых, — сказал он в ответ. — Мы хотели бы увеличить количество и медалей в целом, и побед. Тем более что все возможности для этого есть. В Токио команда выиграла 28 серебряных медалей, многие из которых могли бы стать золотыми, если бы улыбнулась фортуна. Поэтому специалисты считают, что в Париже результат может быть лучше.

Кстати, на сессии МОК в японской столице стало известно, что Олимпиаду-2032 примет австралийский Брисбен. И в ОКР уже планируют, что готовиться к этим стартам спортсмены, как и в нынешнем году, отправятся в азиатскую часть России.

— Подготовка к Брисбену-2032 будет проведена через Дальний Восток, — рассказал Поздняков. — Это наша уникальная возможность. Мы будем не только сами там готовиться, но и помогать коллегам по олимпийскому движению. Инфраструктура на Дальнем Востоке развивается.

И конечно, главу ОКР не могли не спросить об Играх-2036, на которые намерена претендовать Россия. Причем о своем желании принять Олимпиаду заявляли и Петербург, и Казань, и Владивосток. Но решение может оказаться изящным и удивительным.

— Россия — уникальная страна в плане возможностей, — напомнил Поздняков. — Мы одинаково успешно можем провести как летние, так и зимние Игры. 2036 год — ближайший ориентир, к которому мы будем стремиться. Сейчас Игры нацелены на то, чтобы максимально бережно подойти к своим ресурсам, а не строить новую инфраструктуру. Наша география позволяет использовать объекты в нескольких городах, как было на футбольном ЧМ-2018. Эта концепция мне нравится. Подобная заявка была бы интереснее МОК, чем отдельный город. Понятно, что это дороже, надо посчитать и подумать. В 2036 году будет черед Азии, но наша страна находится в двух частях света, поэтому не надо сбрасывать этот год со счетов. Мы можем сделать уникальное предложение для международного сообщества.