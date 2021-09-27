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Чемпион, отец чемпионки. Станиславу Позднякову — 48!

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 09:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Чемпион, отец чемпионки. Станиславу Позднякову — 48!»

№ 8533, от 27.09.2021

Станислав Поздняков. Фото Александр Казаков, «Известия» Станислав Поздняков, Сергей Шариков, Алексей Фросин. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Станислав Поздняков. Фото Александр Казаков, «Известия»
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Сегодня 48-й день рождения празднует президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

Станислав Алексеевич — удивительно разноплановый человек. Профессиональный фехтовальщик и альпинист-любитель, тренер и спортивный функционер, общественный деятель и примерный семьянин. Участник пяти Олимпиад и обладатель четырех золотых медалей Игр, первую из которых он выиграл в 19 лет. 10-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы. Один из символов современного российского фехтования. И вот уже больше трех лет глава ОКР. Но нынешний год, помимо прочего, подарил Позднякову новое амплуа.

София Позднякова.«Хочу быть пятикратной олимпийской чемпионкой». София Позднякова — о возможной паузе в карьере

Династия

Одним из самых ярких и эмоциональных моментов для всех российских болельщиков на прошедшей Олимпиаде в Токио стал финал личного турнира по фехтованию в женской сабле. На третий день Игр в борьбе за золото сошлись легендарная Софья Великая и дебютант Олимпийских игр София Позднякова.

Как принято в нашей сборной, в случае встречи двух соотечественниц тренеры хранят нейтралитет, не помогая никому из соперниц. Фаворитом была Великая — для нее это был третий финал Игр подряд. Но, как и два предыдущих раза, она уступила. А Позднякова, победив, почти моментально оказалась в объятиях отца, который, конечно же, страшно переживал за дочь, но в финале делал это максимально сдержанно, насколько это вообще было возможно в такой ситуации, ведь к Великой глава ОКР относится тепло и с огромным уважением. Наблюдать за Поздняковым-отцом в тот момент было не менее интересно, чем за происходившим на дорожке. Ну а София из Токио уезжала уже двукратной чемпионкой после успеха еще и в команде.

На наших глазах родилась новая чемпионская династия. Случай, когда дочь вслед за отцом, да ещё и на его глазах, берет олимпийское золото, для российского спорта уникальный. Мировая история Олимпиад прежде знала лишь четыре такие семьи — венгерский ватерполист Мартон Хомоннай и его дочь, пловчиха Каталин Секе, немецкие хоккеисты на траве Карстен и Наташа Келлер, бразильцы Торстен и Мартина Граэль, занимавшиеся парусным спортом, и еще одна семья из Венгрии, гребцы Ференц и Тамара Чипеш.

Поздняковы стали пятыми в этом списке, однако и в нем они выделяются — и количеством золота на двоих, и тем, что отец возглавляет национальный олимпийский комитет. Абсолютно уникальный случай.

— Успех Софии для меня стал приятной неожиданностью, особенно в личных соревнованиях, — сказал Поздняков журналистам в прошлый четверг. — Ведь Олимпиада такой турнир, на котором нужно достать из себя все возможное, чтобы взойти на пьедестал. Как сравнить ощущения с тем, когда сам становишься первым? Мне было приятнее оказаться в роли отца олимпийской чемпионки, нежели выигрывать золото, и я об этом совершенно спокойно говорю. Эмоции, которые ты испытываешь, когда побеждаешь сам и когда побеждает дочь, совершенно разного уровня. Они вдохновили меня на всю Олимпиаду и как отца, и как руководителя делегации.

И действительно, первые летние Игры, на которые четырехкратный олимпийский чемпион приехал в качестве главы ОКР, получились для российских спортсменов удачными. Особенно если учесть, каким тяжелым получился этот путь в Токио для многих. Судебные разбирательства и санкции, пандемия и перенос турнира. А в итоге — лучший результат за последние годы.

И дополнительно согревать душу Позднякова должен тот факт, что родное для него фехтование стало самым успешным для россиян видом спорта на этих Играх. По золоту в одном ряду с ним стоит вольная борьба, по общему количеству наград — спортивная гимнастика, но в совокупности этих факторов равных фехтованию нет.

— Я долго работал в национальной федерации и считаю, что сейчас мы справедливо пожинаем плоды той работы, которую проделывали в начале прошлого десятилетия, в том числе и с моим участием, — считает Поздняков. — Тогда была принята специальная программа подготовки резерва, и на пьедесталах мы видим тех, кто был участником этого проекта. Думаю, потенциал нашей команды еще не исчерпан, сейчас она представляет собой хороший сплав молодости и опыта. Посмотрите на Великую, возглавляющую комиссию спортсменов ОКР, — уверен, что у нее такой запас, что и следующие Игры ей по плечу. Только сильные духом могут пройти этот этап.

Да, путь спортивного функционера Поздняков начинал именно в национальной федерации фехтования, и этот отрезок вышел длительным. Закончив карьеру, он стал государственным тренером сборной, отвечая за все виды оружия. С 2009 по 2017 год был первым вице-президентом ФФР. В том же 2009-м стал вице-президентом Европейской конфедерации фехтования, а в 2016-м ее возглавил. И буквально на днях переизбран на этот пост еще на один срок.

Станислав Поздняков, Сергей Шариков, Алексей Фросин. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Станислав Поздняков, Сергей Шариков, Алексей Фросин. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Заседание исполкома ОКР.В Токио выступили успешно. В Пекине можем попасть в пятерку

Слово и дело

Пожалуй, можно сказать, что как руководитель Поздняков сформировался даже не в кабинетах федерации фехтования. А еще раньше, на дорожке и с саблей в руке. Помогли ему в этом те же качества, которые долгие годы помогали в карьере спортсмена. Превратили девятилетнего мальчишку, променявшего секцию плавания на спортшколу по другому виду спорта, в человека, имя которого в Новосибирске носит сегодня целый региональный центр фехтования.

— Я не просто нашел свой вид спорта, я нашел себя в нем, — вспоминал Поздняков в интервью журналу GQ. — Фехтование — одно из самых интересных и захватывающих занятий. Понял это, когда впервые зашел в спортивный зал. С огромными эмоциями смотрел за поединками и за тем, как соревнуются на шпагах и саблях. Тогда я, правда, еще не понимал разницы между этими видами оружия, знания о фехтовании ограничивались фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», но оно увлекло меня сразу.

Твердость руки и характера, умение отстаивать свое мнение и работать на команду, верность данному слову — вот эти качества. Вспомните, например, сколько раз за последние годы Позднякова спрашивали, выступит ли наша олимпийская команда в Токио. Поедут ли на Игры легкоатлеты, пропустившие Рио. Будет ли наш спорт дисквалифицирован.

И глава ОКР уверенно отвечал: в Токио поедут все, повальных дисквалификаций не будет. И хотя многие не просто сомневались в таком исходе, а были попросту убеждены в обратном, Поздняков своей позиции не менял. Кто оказался прав, вы видели сами. А в тяжелые моменты особенно важно, что словам руководителя можно и нужно верить.

Да и вообще при четырехкратном олимпийском чемпионе за дела ОКР стало гораздо спокойнее. Придя на нынешний пост в очень сложный для российского олимпийского движения момент, Поздняков планомерно, без суеты начал наводить мосты и налаживать отношения с зарубежными коллегами. И такой подход дал плоды.

Сейчас у Олимпийского комитета России хороший контакт с международными спортивными чиновниками, наши позиции прочны. И наоборот — ОКР поддерживает различные инициативы МОК, ведет кропотливую работу на самых разных направлениях. Образовательном, антидопинговом, дипломатическом.

Помимо должности главы ЕКФ, Поздняков также очень активно работает в Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), входит в комиссию МОК по олимпийской программе. Чуть больше года осталось до 16 декабря 2022 года, когда истечет период действия ограничений, связанных с делом ВАДА против РУСАДА, и это может открыть дорогу к увеличению российского представительства уже в МОК.

Но все это пусть в ближайшем, но будущем. А пока мы искренне поздравляем Станислава Алексеевича с днем рождения — праздником, который, по его собственным словам, он давно привык встречать в кругу семьи.

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