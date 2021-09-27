Сегодня 48-й день рождения празднует президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

Станислав Алексеевич — удивительно разноплановый человек. Профессиональный фехтовальщик и альпинист-любитель, тренер и спортивный функционер, общественный деятель и примерный семьянин. Участник пяти Олимпиад и обладатель четырех золотых медалей Игр, первую из которых он выиграл в 19 лет. 10-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы. Один из символов современного российского фехтования. И вот уже больше трех лет глава ОКР. Но нынешний год, помимо прочего, подарил Позднякову новое амплуа.

Династия

Одним из самых ярких и эмоциональных моментов для всех российских болельщиков на прошедшей Олимпиаде в Токио стал финал личного турнира по фехтованию в женской сабле. На третий день Игр в борьбе за золото сошлись легендарная Софья Великая и дебютант Олимпийских игр София Позднякова.

Как принято в нашей сборной, в случае встречи двух соотечественниц тренеры хранят нейтралитет, не помогая никому из соперниц. Фаворитом была Великая — для нее это был третий финал Игр подряд. Но, как и два предыдущих раза, она уступила. А Позднякова, победив, почти моментально оказалась в объятиях отца, который, конечно же, страшно переживал за дочь, но в финале делал это максимально сдержанно, насколько это вообще было возможно в такой ситуации, ведь к Великой глава ОКР относится тепло и с огромным уважением. Наблюдать за Поздняковым-отцом в тот момент было не менее интересно, чем за происходившим на дорожке. Ну а София из Токио уезжала уже двукратной чемпионкой после успеха еще и в команде.

На наших глазах родилась новая чемпионская династия. Случай, когда дочь вслед за отцом, да ещё и на его глазах, берет олимпийское золото, для российского спорта уникальный. Мировая история Олимпиад прежде знала лишь четыре такие семьи — венгерский ватерполист Мартон Хомоннай и его дочь, пловчиха Каталин Секе, немецкие хоккеисты на траве Карстен и Наташа Келлер, бразильцы Торстен и Мартина Граэль, занимавшиеся парусным спортом, и еще одна семья из Венгрии, гребцы Ференц и Тамара Чипеш.

Поздняковы стали пятыми в этом списке, однако и в нем они выделяются — и количеством золота на двоих, и тем, что отец возглавляет национальный олимпийский комитет. Абсолютно уникальный случай.

— Успех Софии для меня стал приятной неожиданностью, особенно в личных соревнованиях, — сказал Поздняков журналистам в прошлый четверг. — Ведь Олимпиада такой турнир, на котором нужно достать из себя все возможное, чтобы взойти на пьедестал. Как сравнить ощущения с тем, когда сам становишься первым? Мне было приятнее оказаться в роли отца олимпийской чемпионки, нежели выигрывать золото, и я об этом совершенно спокойно говорю. Эмоции, которые ты испытываешь, когда побеждаешь сам и когда побеждает дочь, совершенно разного уровня. Они вдохновили меня на всю Олимпиаду и как отца, и как руководителя делегации.

И действительно, первые летние Игры, на которые четырехкратный олимпийский чемпион приехал в качестве главы ОКР, получились для российских спортсменов удачными. Особенно если учесть, каким тяжелым получился этот путь в Токио для многих. Судебные разбирательства и санкции, пандемия и перенос турнира. А в итоге — лучший результат за последние годы.

И дополнительно согревать душу Позднякова должен тот факт, что родное для него фехтование стало самым успешным для россиян видом спорта на этих Играх. По золоту в одном ряду с ним стоит вольная борьба, по общему количеству наград — спортивная гимнастика, но в совокупности этих факторов равных фехтованию нет.

— Я долго работал в национальной федерации и считаю, что сейчас мы справедливо пожинаем плоды той работы, которую проделывали в начале прошлого десятилетия, в том числе и с моим участием, — считает Поздняков. — Тогда была принята специальная программа подготовки резерва, и на пьедесталах мы видим тех, кто был участником этого проекта. Думаю, потенциал нашей команды еще не исчерпан, сейчас она представляет собой хороший сплав молодости и опыта. Посмотрите на Великую, возглавляющую комиссию спортсменов ОКР, — уверен, что у нее такой запас, что и следующие Игры ей по плечу. Только сильные духом могут пройти этот этап.

Да, путь спортивного функционера Поздняков начинал именно в национальной федерации фехтования, и этот отрезок вышел длительным. Закончив карьеру, он стал государственным тренером сборной, отвечая за все виды оружия. С 2009 по 2017 год был первым вице-президентом ФФР. В том же 2009-м стал вице-президентом Европейской конфедерации фехтования, а в 2016-м ее возглавил. И буквально на днях переизбран на этот пост еще на один срок.

Станислав Поздняков, Сергей Шариков, Алексей Фросин. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин

Слово и дело

Пожалуй, можно сказать, что как руководитель Поздняков сформировался даже не в кабинетах федерации фехтования. А еще раньше, на дорожке и с саблей в руке. Помогли ему в этом те же качества, которые долгие годы помогали в карьере спортсмена. Превратили девятилетнего мальчишку, променявшего секцию плавания на спортшколу по другому виду спорта, в человека, имя которого в Новосибирске носит сегодня целый региональный центр фехтования.

— Я не просто нашел свой вид спорта, я нашел себя в нем, — вспоминал Поздняков в интервью журналу GQ. — Фехтование — одно из самых интересных и захватывающих занятий. Понял это, когда впервые зашел в спортивный зал. С огромными эмоциями смотрел за поединками и за тем, как соревнуются на шпагах и саблях. Тогда я, правда, еще не понимал разницы между этими видами оружия, знания о фехтовании ограничивались фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», но оно увлекло меня сразу.

Твердость руки и характера, умение отстаивать свое мнение и работать на команду, верность данному слову — вот эти качества. Вспомните, например, сколько раз за последние годы Позднякова спрашивали, выступит ли наша олимпийская команда в Токио. Поедут ли на Игры легкоатлеты, пропустившие Рио. Будет ли наш спорт дисквалифицирован.

И глава ОКР уверенно отвечал: в Токио поедут все, повальных дисквалификаций не будет. И хотя многие не просто сомневались в таком исходе, а были попросту убеждены в обратном, Поздняков своей позиции не менял. Кто оказался прав, вы видели сами. А в тяжелые моменты особенно важно, что словам руководителя можно и нужно верить.

Да и вообще при четырехкратном олимпийском чемпионе за дела ОКР стало гораздо спокойнее. Придя на нынешний пост в очень сложный для российского олимпийского движения момент, Поздняков планомерно, без суеты начал наводить мосты и налаживать отношения с зарубежными коллегами. И такой подход дал плоды.

Сейчас у Олимпийского комитета России хороший контакт с международными спортивными чиновниками, наши позиции прочны. И наоборот — ОКР поддерживает различные инициативы МОК, ведет кропотливую работу на самых разных направлениях. Образовательном, антидопинговом, дипломатическом.

Помимо должности главы ЕКФ, Поздняков также очень активно работает в Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), входит в комиссию МОК по олимпийской программе. Чуть больше года осталось до 16 декабря 2022 года, когда истечет период действия ограничений, связанных с делом ВАДА против РУСАДА, и это может открыть дорогу к увеличению российского представительства уже в МОК.

Но все это пусть в ближайшем, но будущем. А пока мы искренне поздравляем Станислава Алексеевича с днем рождения — праздником, который, по его собственным словам, он давно привык встречать в кругу семьи.