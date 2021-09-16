Кузнецов может сыграть на Олимпиаде. Шансы сократить дисквалификацию еще есть

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Такое ощущение, что для многих сезон в КХЛ начался с игры «Металлург» — «Авангард». В этом сезоне в лиге было уже несколько замечательных матчей. Каждый день что-то случается, и это очень радует. Вы разве не смотрели игру «Ак Барс» — ЦСКА, от которой было невозможно оторваться? А что, «Сочи» — «Витязь» был менее интригующим? Нравится много голов? «Металлург» уже играл с «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» бился с «Куньлунем». Да, в Магнитогорске прошел отличный матч, но точно не самый лучший с начала сезона. В рейтинге он бы боролся за лидерство, но у него много конкурентов.

«Авангард» показал, что их концепция не работает. Козыри команды остались: силовая борьба, блокированные броски, но на этом всё. С таким арсеналом на серьезные победы рассчитывать нельзя. А у Боба Хартли нет никакой мотивации творить. Он уже намекал, что нынешний сезон — последний в карьере, так что теперь канадец просто ждет весны, чтобы с ним полностью рассчитались по контракту. Делает что должен, но, как говорит Квартальнов, без фанатизма. В атаке уже и взглянуть не на кого. Продолжается деградация Сергея Толчинского, но это не нападающий снизил к себе требования, а просто умный форвард поставлен в такие условия, что и творить нельзя. Есть еще Корбэн Найт, да, отчасти — Петер Цегларик, но последний пока явно не понимает, что происходит. Статистика отличная, но на результат она не влияет. Смотреть на такой «Авангард» неприятно. Команда напоминает себя времен словацкого специалиста Ростислава Чады, который тоже старался сделать оборонительную команду. Но его быстро уволили.

Про «Металлург» мы уже говорили много хорошего, пока поводов для разочарования не было. Понравилось, как команда сыграла в обороне, несмотря на четыре пропущенные шайбы. В ключевые моменты все действовали строго и аккуратно. Илья Воробьев идет по правильному пути.

Из хороших новостей про этот матч:

?? Телегин забросил свою первую шайбу за «Авангард»

? Цегларик продолжает забивать в большинстве

?? Найт продолжает набирать очки

? Береглазов забросил своей бывшей команде pic.twitter.com/VH4sIl3qjm — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 15, 2021

Новичок

СКА подписывает канадского защитника Мэта Робинсона. Еще один легионер, да еще и в защитную линию. Но после того, как удалось поменять Мальте Стремвалля, было понятно, что питерцы не будут сидеть просто так. В конце концов, у них есть два неплохих российских голкипера, так что можно крутить с иностранцами в составе без особого ущерба.

Кого-то удивляет, что взяли игрока обороны, а в команде и так достаточно защитников. Это так, но и не так. Я слышал, что у тренеров и руководства очень большие претензии к Даниилу Галенюку, который, по их мнению, не просто перестал прогрессировать, а стал действовать хуже, чем раньше. Появление Юрия Паутова в СКА всегда было загадкой, а Степан Фальковский и Оскар Фатенберг не слишком хороши в атакующих действиях. Кроме Игоря Ожиганова никого и нет, ну, изредка может выстрелить Василий Токранов.

Робинсон способен и шайбу подержать, и бросить точно, и отдать умную передачу. Странно, конечно, что ЦСКА отказался от его услуг, предпочтя Класа Дальбека и Джона Гилмора. Но, во-первых, менеджмент армейского клуба в этом сезоне — сплошная загадка. А во-вторых, на роль Робинсона взяли Никиту Нестерова. Смущает лишь, что даже такой клуб, как СКА, нашел иностранца, которому 35 лет. И он бы, вероятно, закончил карьеру, если бы не предложение из питерского клуба. Мы привыкли к тому, что армейцы ищут породистых легионеров, но, видимо, эти времена остаются позади. Деньги стали считать и в этом клубе.

Привет, Мэт!



СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, бронзовым медалистом Олимпийских игр защитником Мэтом Робинсоном. Соглашение рассчитано на один сезон, в СКА Робинсон будет играть под 37 номером.



Добро пожаловать!



Подробнее: https://t.co/LaHwN6h7hD pic.twitter.com/eWxpetr4TF — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 15, 2021

Битва

Федерация хоккея России собирается сделать все, чтобы с нападающего Евгения Кузнецова была снята дисквалификация и он смог помочь нашей команде на Олимпиаде в Пекине. Придется непросто, но шансы на удачный исход все-таки есть. По правилам НХЛ Кузнецов не понес никакого существенного наказания за то, что сделал, его наказала WADA. Насколько мне известно, даже во время злополучного чемпионата мира в Братиславе ИИХФ старалась если не замять вопрос, то по крайней мере снизить градус напряжения, но у них ничего не получилось. И все-таки есть шансы на удачный исход.

Антидопинговое агентство уже пошло на либерализацию в отношении тех, кто употреблял наркотики. Если ты попадаешься во внесоревновательный период, то наказываешься только на два года, а не на четыре. Но и здесь лукавство. Все-таки специальные службы должны уделять внимание спортсменам, которые используют препараты для улучшения результата. То, на чем попался Евгений, вообще никак не помогает в спорте. Ты не становишься сильней, быстрей, выносливей, наоборот, вреда от наркотика больше, плюсов там нет. И за что наказали-то? Ладно бы у правоохранительных органов появились вопросы, это еще можно объяснить, но в антидопинге лезут туда, где им вообще делать нечего. Они после положительной пробы должны были посочувствовать Кузнецову и настоятельно порекомендовать реабилитацию, а не выписывать бан на несколько лет. Можно будет сослаться на то, что после происшествия Кузнецов не был замечен ни в чем противоправном, вел себя прилично и не попадал в такие плохие истории. ФХР заинтересована в отмене дисквалификации, ведь с центральными нападающими у нас беда. Но если забыть про Игры, то наказание Кузнецову все равно нельзя назвать справедливым.