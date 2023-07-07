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Сегодня, 17:30

Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Флаг России и олимпийские кольца в Париже
Фото Global Look Press
Движение неприсоединения считает, что в Париже должны выступить представители всех 206 национальных олимпийских комитетов.

В спорах о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже наконец позвучал и мощный аргумент в нашу пользу. Одна из самых авторитетных международных организаций — Движение неприсоединения — призвала МОК сохранить нейтралитет и не реагировать на призывы к тотальному бану представителей каких-либо стран. Это важное выступление на фоне бешеной активности наших оппонентов. Олимпийским лидерам, в данный момент обсуждающим резонансный вопрос, важно знать, что в мире имеется позиция, сильно отличающая от радикальных призывов западного лагеря поставить знак равенства между спортом и политикой.

Свои команды для россиян и белорусов

В декларации, которую подготовило координационное бюро Движения неприсоединения, в традиционном для таких документов высокопарном стиле подчеркивается важная роль спорта для создания «атмосферы терпимости и взаимопонимания между нациями и народами». «Каждый человек имеет право заниматься физической активностью и спортом без дискриминации по основе этнической принадлежности», — цитирует международные соглашения петиция, подписанная государствами Азии, Африки и Латинской Америки.

Понятно, что декларация наполнена банальными призывами и констатацией общих моментов, однако в ней содержится требование участия в Играх в Париже всех 206 национальных олимпийских комитетов и выражается надежда, что предстоящие соревнования «будут политически нейтральными и способствуют поддержанию духа честной конкуренции, товарищества и взаимного уважения». Если перевести на нормальный язык, Движение неприсоединения настаивает на выступлении на ОИ представителей России и Белоруссии своими командами, а не в качестве отдельных атлетов, как предлагает Запад.

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«МОК тепло приветствует поддержку со стороны 120 государств — членов Движения неприсоединения, — оперативно отреагировал на заявление президент МОК Томас Бах. — Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединяющей миссии Олимпийских игр. Спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу принятия этой важной резолюции. Эта позиция полностью соответствует рекомендациям МОК для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях».

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

Глобальный Юг против Запада

Движение неприсоединения было создано 65 лет назад как альтернатива военным блокам по инициативе таких легендарных политиков, как глава Югославии Иосип Броз Тито, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, руководитель Египта Гамаль Абдель Насер и национальный герой Индонезии Сукарно. Сейчас в это крупнейшее объединение входят в том числе два члена БРИКС (Индия и ЮАР), а также такие мощные страны, как Иран, Пакистан, Малайзия и Нигерия. Из неожиданных членов — Белоруссия и Азербайджан (руководитель последнего в данный момент является председателем).

Понятно, что Движение неприсоединения само по себе наполнено противоречиями и в последнее время вообще редко дает о себе знать. Тем не менее это одна из всемирно признанных структур Глобального Юга, и просто так проигнорировать ее позицию невозможно. Во всяком случае, теперь Томасу Баху есть что предъявить в ответ на атаки западных СМИ. Ранее проукраинская коалиция пыталась создать блок из четырех десятков стран, выступающих против допуска России и Белоруссии на Игры-2024. По этому поводу собирались министры спорта этих государств, первоначально даже грозившие бойкотом в случае появления россиян в Париже даже в нейтральном статусе.

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Считается, что представители Азии, Африки и Латинской Америки сыграли ключевую роль в смягчении санкций против российских и белорусских спортсменов в конце марта этого года. Другой вопрос, что МОК при этом не сумел полностью исключить политическую повестку, сохранив существенные ограничения для огромного количества наших атлетов. Но все это касалось только состязаний уровня чемпионатов мира и Европы. Вопрос по Олимпиаде должен решиться до конца июля. И здесь перед Томасом Бахом стоит жесткая дилемма — либо последовать за большинством, которое составляет Глобальный Юг, либо остаться на позициях богатого и активного Запада.

Флаг ОКР на Олимпийских играх
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Переложить ответственность не удастся

На самом деле, в том, что россияне и белорусы поедут в Париж-2024, сомнений практически нет — вопрос, в каком качестве и в каком составе. Несмотря на все призывы, полностью исключить политику из своих решений МОК сейчас не может — слишком много за последние годы было сделано в обратном направлении. Допуск России и Белоруссии без ограничений и под собственными флагами точно приведет к расколу олимпийского движения и к бойкоту Игр, которые на беду проходят во Франции — стране, которая четко придерживается прозападной позиции.

Поэтому как минимум нейтрального статуса нам, увы, не избежать. Максимально жесткое решение о запрете на выступление единой командой под эгидой ОКР с большой вероятностью обернется бойкотом уже со стороны России. Но между этими двумя крайностями имеется пространство, где сейчас и пытается сманеврировать МОК. В процессе обсуждения — возможность допуска наших атлетов в командных дисциплинах (в том числе тех, что приняты в личных видах спорта, — например в эстафетах). Также решается судьба спортсменов из ЦСКА и «Динамо». Ну и вопрос о том, насколько «декларация о политическом нейтралитете» соотносится с Олимпийской хартией, тоже никуда не делся.

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Наверняка Томасу Баху хотелось бы в очередной раз переложить ответственность на международные федерации. Но сейчас это не получится. Другой вопрос — что станет делать МОК, если радикалы во главе федераций и в оргкомитете Парижа-2024 продолжат артачиться и в случае положительного решения «русского вопроса». Ведь на данный момент три федерации (легкой атлетики, конного спорта и серфинга) с порога отмели рекомендации МОК. Мировой спорт на фоне геополитических потрясений в настоящее время вообще трещит по швам. Но то, что в сложной ситуации у нас есть не только хейтеры, но и заступники, — это как минимум вселяет надежду.

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