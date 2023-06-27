НесМОКшие. У кого, кроме России, сложности с допуском к Олимпиаде — таких стран десятки

Вне олимпийского движения — 15 процентов территории суши и более 200 миллионов человек.

Про перетягивание бюрократического каната международными спортивными инстанциями и Россией из-за участия в соревнованиях написано уже много, и каждую неделю эта история пополняется новыми главами и мемами. Часто грустными. Из последнего — Европейская федерация фехтования снова отстранила Россию от соревнований, хотя международная допустила. Европа не мир? Похитили, видимо.

Но мало кто вспоминает, что на Олимпиаду по тем или иным причинам не ездят самые разные страны. И сейчас суммарный вес неолимпийских стран, возможно, самый значительный за всю историю. Хотя история эта очень богатая, и к разного рода дисквалификациям и добровольным отказам спортивному сообществу не привыкать.

Германию отстраняли трижды

В разное время от Олимпиад отстранялись и крупные страны, и небольшие. Краткий список выглядит так.

1920: Германия, Австрия, Венгрия, Турция, Болгария — за участие в Первой мировой войне на стороне центральных держав.

1924: Германия снова не была приглашена.

1936: Литва — из-за спора с Третьим Рейхом по поводу города Клайпеда.

1948: Германия и Япония — за участие во Второй мировой войне на стороне Оси.

1964—1988: ЮАР — за политику апартеида.

1972: Родезия (Зимбабве) — после угроза бойкотировать Олимпиаду другими африканскими сборными из-за политического режима в стране.

2000—2002: Афганистан — за несоблюдение прав женщин.

2016: Кувейт — из-за политического вмешательства государства в дела национального олимпийского комитета (допустили под нейтральным).

2018—2022: Россия — из-за допинг-скандала (допустили под нейтральным).

Фото Global Look Press

Кого изолирует МОК?

Как же обстоит дело накануне Парижа-2024? Среди территорий, не представленных на главном мировом спортивном форуме, есть и государства ООН, и непризнанные и автономные территории. Притом что, может быть, они не играют ключевой роли на Играх, но занимают более 15,2% суши, а на их территории проживает более 200 миллионов человек. А если отстранением кончится эпопея с Индией, представительство «отщепенцев» увеличится кратно и будет составлять уже четверть населения Земли.

Заранее оговоримся о разнице терминов «государство» и «страна». Страной может быть и часть государства, и мы знаем десятки примеров, как зависимые территории принимают участие в Олимпиадах как отдельные сборные. Тайвань, Гонконг, Пуэрто-Рико, различные заморские владения Франции, Великобритании, Нидерландов, США и так далее. Но далеко не все такие территории имеют право делегировать спортсменов на Олимпиады. Они не отстранены формально, но лишены права на представительство.

Члены ООН

Всем нам известно об отстранении России и Белоруссии и крайне сложном процессе возвращения россиян в мировую олимпийскую семью. Однако на данный момент проблемы есть также у Гватемалы, Афганистана и Индии. А КНДР совсем недавно отбыла дисквалификацию — и вовсе не из-за своего политического режима.

В Гватемале разделилась власть в олимпийском комитете, в течение последнего полугода там не могут выбрать президента. Дело рассматривается в Верховном суде. Одна из гватемальских всадниц канадского происхождения Эстер Мортимер уже успела поменять гражданство, чтобы все же выступить на Играх в Париже. Правда, существует вероятность, что спортсменов допустят, но под нейтральным флагом.

У Индии стадия преддисквалификационная. В стране поменялось законодательство, касающееся спорта, что вызвало неразбериху сразу в нескольких федерациях. «Бонусом» к этому обвинение в сексуальных домогательствах в адрес президента местной федерации борьбы.

С Афганистаном все ясно — покуда у власти там талибы, права женщин под угрозой. Формально государство не отстранено от Игр, но МОК пристально следит за ситуацией. 21 июня на исполкоме обсуждались положительные подвижки — девочек допускают к урокам физкультуры в младших классах. Но для взрослых женщин существуют серьезные ограничения по занятию спортом.

Резюмируем. 3 члена ООН отстранены, 2 под угрозой, 1 только что вернулся после отстранения, но может пропустить и следующие Игры.

Россия — отстранена 28 февраля 2022 года из-за санкций за СВО.

Белоруссия — отстранена 28 февраля 2022 из-за санкций за поддержку России в СВО.

Гватемала — отстранена 15 октября 2022 года за юридический спор после выборов президента национального олимпийского комитета.

Индия — 8 сентября 2022 года получила последнее предупреждение от МОК. 21 июня 2023 года МОК призвал ускорить назначение нового главы олимпийского комитета.

Афганистан — не был формально отстранен МОК, но после прихода к власти талибов от руководства этой страны требуют соблюдения прав женщин.

КНДР — отстранена за неучастие в Играх в Токио 2021 года, но возвращена в МОК с 1 января 2023 года. Участие в ближайших Олимпиадах под вопросом.

Отдельно поговорим о Ватикане — признанное государство, хоть и не член ООН, не принимает участия в Олимпиадах. Но что интересно — несколько лет назад Ватикан стал вступать в международные федерации, например велоспорта и тхэквондо. Тхэквондисты даже проводили выставочные поединки на площади Святого Петра перед папой римским и тысячами зрителей. В рамках гуманитарной (и наверняка маркетинговой) миссии.

Автономные территории с олимпийскими комитетами

Следующая группа территорий — страны, которые по каким-то причинам не имеют права участвовать в Играх от своих комитетов, хотя представлены во многих видах спорта. Но МОК их к себе не пускает.

Фарерские острова (часть Дании) — участвуют в Паралимпийских играх, но не признаны отдельной территорией МОК.

Макао (часть Китая) — участвует в Азиатских и Паралимпийских играх, но не признана отдельной территорией МОК.

Обе территории представлены в большинстве олимпийских видов спорта.

Также олимпийские комитеты имеют Французская Полинезия, Новая Каледония (обе — части Франции), Гибралтар, Ангилья, Монсеррат и Теркс и Кайкос (все — территории Великобритании), Ниуэ (Новая Зеландия), Северные Марианские острова (США). Все они допущены к некоторым видам спорта собственными сборными, но не смогут поехать под своим флагом на Олимпиаду.

Для кого-то это символическая проблема — так, с конца 1990-х свой комитет пытается основать Гренландия, но Дания не позволяет этого сделать. Гренландская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек Укалек Слеттемарк долго билась за то, чтобы ей позволили в Пекине носить тренировочную форму, отличающуюся от датской, с инуитскими узорами и отсылками к гренландскому флагу. И продавила решение.

Фото соцсети Укалек Слеттемарк

А вот, например, сборная Таити по футболу или регбисты с Ниуэ могли бы в теории пробиться на олимпийские турниры по своим видам спорта, но очевидно, никто ими разбавлять сборные Франции и Новой Зеландии не будет. При этом те же таитяне, которые будут принимать участие в Олимпиаде в серфинге, представлены в 17 из 29 летних олимпийских федераций, включая легкую атлетику, водные виды спорта, баскетбол, теннис. Но не на Олимпиадах.

Части Соединенного Королевства (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) в некоторых олимпийских видах спорта представлены раздельно: в футболе, регби, хоккее на траве, бадминтоне и керлинге. Однако на Олимпиаде им разрешено стартовать только единой командой под британским флагом.

Но такая щепетильность выдерживалась МОК не всегда. В 1900, 1908 и 1912 годах на Играх была представлена отдельной командой Богемия (Чехия), которая входила в состав Австро-Венгрии. А в 1908-м и 1912-м отдельно выступала Финляндия, являвшаяся частью Российской империи. Метрополии против такого нарушения суверенитета не возражали, хотя на Играх-1912 был неприятный инцидент с финской делегацией и российским флагом.

Самопровозглашенные государства

Наконец, третья группа, еще более многочисленная и представляющая значительную часть населения Земли, — самопровозглашенные и де-факто, но не де-юре независимые территории. У некоторых есть свои олимпийские комитеты, которые не признаются МОК. У других бюрократические тонкости не оформлены, но есть футбольные и другие сборные.

Самые значимые из них:

Каталония (часть Испании) — имеет свой олимпийский комитет, страна провозглашала независимость в 2017 году, но все же способна участвовать в соревнованиях от Испании. Отдельную федерацию Каталонии признают в неолимпийских видах спорта, которые имеют статус признанных МОК, — боулинге, ракетболе, лакроссе. А в перетягивании каната (бывший олимпийский вид) нет Каталонии, зато есть Страна Басков.

10-миллионный Курдистан имеет свой комитет, провозглашал независимость, но не признан ни одним видом спорта. Может ехать под иракским флагом.

Сомалиленд — имеющая реальную независимость часть Сомали. Может воспользоваться флагом Сомали.

Но многие страны имеют мало шансов выступать под каким-либо флагом, кроме своего.

Западная Сахара — признается 80 государствами мира, но не МОК. Под марокканским флагом выступать, разумеется, не станет.

Постсоветские республики с разной степенью признания — Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах. У первых трех есть олимпийские комитеты, у последнего — представитель в комитете Армении. Однако ввиду действующей сейчас блокады со стороны Азербайджана вряд ли даже теоретически представители Нагорно-Карабахской Республики могут выехать в Армению и отправиться в Париж от нее. От Азербайджана они также не поедут.

Северный Кипр — принят в федерации пула и бильярда.

Олимпийский комитет существует даже у коренных народов Америки, но они могут поехать только от сборной США. Хотя в лакроссе, который был когда-то олимпийским видом, индейцы выступают отдельной сборной — Ирокезами.

Итог

На 130-й год существования Международного олимпийского комитета однозначно можно сказать, что он не представляет весь мир. Как бы ни говорили чиновники про спорт вне политики, она всегда в нем была. Россия не одна в своей беде, но сложно назвать это хорошей новостью. Просто надо осознавать, что каждый из вышеупомянутых кейсов — это загубленная мечта детей, стагнация в развитии спорта на отдельном клочке земли. Но спортивная политика — не про справедливость, а про право сильного. Значит, надо качать экономические, культурные и юридические мускулы. Ведь это нонсенс, когда на Олимпиадах выступает Косово, Тайвань лишен названия и флага, а России и Белоруссии, быть может, вовсе нет.