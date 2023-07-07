МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?

Неделя киберспорта от Международного олимпийского комитета — реклама третьесортных проектов.

В конце июня в Сингапуре прошла международная Олимпийская неделя киберспорта. Это важный шаг для МОК к принятию современных тенденций, ведь на Азиаде-2023 киберспорт уже будет представлен в качестве показательной дисциплины. Сотрудничать с новым явлением планируют и оргкомитеты Парижа-2024 и Лос-Анджелеса-2028. Проблема лишь в том, что МОК совсем не понимает ту индустрию, которую пытается сейчас подмять под себя. Пока что его инициативы вызывают лишь смех, ведь та же Олимпийская неделя киберспорта стала разве что рекламной площадкой для третьесортных мобильных игр, нежели возможностью для лучших кибератлетов показать себя.

На Азиаде киберспорт станет показательной дисциплиной

Разговоры о том, что киберспорт нужно включать в олимпийскую семью, идут давно. То, что раньше считалось детской забавой, превратилось в гигантскую индустрию, которую все труднее игнорировать. Ведь призовые на крупнейших киберспортивных мероприятиях порой больше, чем на самых престижных соревнованиях «классических» видов спорта. В конце концов, в начале 1990-х многие со скепсисом смотрели и на сноубординг. А сейчас представить себе Олимпиаду без рейдеров тяжело.

Правда, с киберспортом ситуация сложнее. Он нарушает сразу несколько основных олимпийских постулатов. Во-первых, нет очевидной физиологической составляющей, завещанной нам еще Пьером де Кубертеном. По этой причине на Олимпиаде нет, например, шахмат, хотя и шахматисты, и игроки в DOTA проходят определенную физическую подготовку. Во-вторых, самые популярные киберспортивные дисциплины не проходят этические барьеры МОК, так как по факту посвящены насилию.

К примеру, наибольшее распространение имеют различные шутеры по типу Counter-Strike и его клонов. Но вы можете себе представить Томаса Баха, который сначала говорит об олимпийском перемирии, а потом открывает соревнования по человеческому тиру, пусть и в виртуальной реальности? С другой стороны, различные вариации пулевой и стендовой стрельбы существуют в программе Олимпиады еще с первых афинских Игр и никого не смущают... Разве что стрельбу по голубям поменяли на «тарелочки».

Так или иначе, эксперименты по внедрению киберспорта в классический спорт идут полным ходом. К примеру, в качестве показательной дисциплины сразу восемь вариаций киберспортивных турниров проведут в рамках Азиады-2023. Победители получат медали и хоть и не будут считаться полноценными чемпионами Азиатских Игр, тем не менее дистанция между консервативным миром спорта и спортом будущего в Ханчжоу в сентябре этого года максимально сократится.

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Вместо FIFA и Counter-Strike МОК предлагает играть в мобильные игры

У России свой подход к адаптации киберспорта в привычные реалии — фиджитал-игры. Спортсменам предлагают показать себя сначала в реальной жизни, а затем в максимально близком к этому виду спорта киберспортивном аналоге. МОК также не стоит на месте. Киберспорт был демонстрационным видом на юношеской Олимпиаде, которая всегда работала в качестве испытательного полигона для идей. Обсуждаются варианты, при которых киберспорт станет показательной дисциплиной если не в Париже-2024, то как минимум в Лос-Анджелесе в 2028-м. Проблема только в том, что МОК не собирается контактировать с уже устоявшимися игроками рынка, пытаясь перестроить его по своим правилам. Что из этого получается, показала недавняя Неделя киберспорта в Сингапуре. Подобные мероприятия проходят уже несколько лет, но интерес к ним ровно нулевой. Что неудивительно.

Аудиторию классических видов отпугивает сложность восприятия новых дисциплин. Таргет на молодую публику также не работает, ведь вместо привычных и любимых игр смотреть предлагается на странные мобильные проекты. К примеру, Лук Tic-Tac-Toe — психоделическое сочетание классической игры в крестики-нолики и стрельбы из лука в одном. Нужно стрелять по доске 3х3, набирая очки. Первый игрок, составивший целый ряд (как в крестиках-ноликах), успешно выигрывает игру. Управление сенсорное, в игре полный набор внутриигровых покупок — монеты для улучшения экипировки, случайные бонусы, ежедневные подписки...

А как вам браузерная игра про парусный спорт с клик-управлением? Хоть разработчики и хвастаются сотрудничеством с World Sailing, от реальной парусной регаты в подобном проекте не осталось ничего и близко. Вершина идиотизма — мобильная игра про теннис Tennis Clash. Тут не нужны даже и комментарии — достаточно посмотреть на геймплей.

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Киберспорт в перспективе может обойти по популярности классику

Трудно объяснить, как при большом разнообразии полноценных спортивных симуляторов вместо FIFA, NBA, Virtua Tennis и прочих известных франшиз мы видим третьесортные подделки от небольших студий. Все это напоминает большую пиар-акцию, в которой у МОК присутствует коммерческий интерес. Нет, конечно, среди 10 представленных игр были и более привычные для киберспорта Gran-Turismo, один из лучших автосимуляторов, король вечеринок Just Dance, научивший танцевать уже не одно поколение школьников, Chess.com — главный сайт для игры в шахматы через онлайн. Однако без таких законодателей мод, как Counter-Strike, DOTA2, Street Fighter 5 и League of Legends, привлечь массового зрителя к олимпийскому киберспорту вряд ли получится. Попытка была — МОК проводил турнир по Fortnite. Правда, лишив игру главной изюминки: вместо «королевской битвы» на выживание — стрельба по мишеням на закрытом острове.

МОК привык контролировать классический спорт и диктовать всем свои условия, но с киберспортом такой подход вряд ли будет иметь результат. На самом деле, большой вопрос, кто кому нужнее: олимпизм с его бесконечными проблемами и угасающей аудиторией или же киберспорт, за которым, как многие считают, будущее. По крайней мере он хорошо работает как бизнес. Еще недавно локальные мероприятия теперь собирают миллиардную аудиторию, а призовой фонд главного турнира по DOTA 2 The International составляет более 40 миллионов долларов. Победители 2021 года Team Spirit выиграли 18 с половиной миллионов, а после успеха первых российских чемпионов чествовал в Кремле Президент РФ. Можно относиться к киберспорту как угодно, но глупо отрицать его победное шествие. Вопрос лишь в том, получится у МОК угнаться за ним или нет.