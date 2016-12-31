Павел Колобков: "СМИ становятся оружием в борьбе"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил значительную роль СМИ в различных скандалах, которые сотрясали мировой и российский спорт в последнее время. По его словам, будет сделано все, чтобы восстановить статус России в международных спортивных организациях.

– СМИ стали четвертой властью, хотя иногда уже чувствуешь, что первой. Из-за информационных вбросов формируется не только общественное мнение – начинаются поступки и действия. СМИ становятся оружием в борьбе, – цитирует ТАСС Колобкова. – И, к сожалению, многое сейчас решают рейтинги, клики – все, что делает издание популярным. Все это отражается на наших спортсменах, да и на иностранных тоже. Многих спрашиваю – вы сами читали все сто страниц доклада Макларена? Чаще всего нет, хотя он в прямом доступе. Чтобы иметь свое мнение, надо быть более подкованным в вопросе. Разберитесь в ситуации, попробуйте.

Ну а то, что происходит сейчас – бойкоты, различные заявления... В такие моменты и начинаешь переосмысливать свое отношение ко многим людям, а в данном случае – и организациям.

У многих федераций и спортсменов есть беспокойство, связанное с допуском на Олимпиаду, ведь все мы читаем прессу, все прекрасно понимаем, что происходит. Ребята готовятся, честно готовятся, спорт – это их жизнь. Многие из них основные надежды связывают именно с Играми в Пхенчхане. У нас подбирается достойная команда, сильная практически во всех видах спорта.

Я считаю, что реальных оснований для беспокойства насчет участия наших спортсменов в Олимпиаде сейчас нет. Я уверен в профессионализме наших федераций, в конструктивности и честности международных организаций. Вместе они смогут разобраться в текущих проблемах. Не сомневаюсь я и в том, что права наших чистых спортсменов будут надежно защищены как со стороны федераций, которые они представляют, так и со стороны Министерства спорта.

При этом, если есть доказательства нарушения спортсменом антидопинговых правил, то он должен быть наказан в соответствии с регламентными нормами. Какую бы страну он не представлял.