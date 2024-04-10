Когда болеть за россиян в олимпийском отборе? Календарь соревнований

Перечисляем все главные даты перед Олимпиадой для россиян.

До открытия Олимпиады в Париже осталось всего 107 дней. Точно ни формат участия, ни количество россиян пока не известно, но примерные очертания вырисовываются. Судя по всему, россиян не против видеть в теннисе, борьбе, дзюдо, тхэквондо, велоспорте, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ и, как оказывается, брейк-дансе.

Но не во всех видах и дисциплинах россияне а) прошли отбор; б) успели на него или в) согласились в нем участвовать.

«СЭ» собрал все соревнования и даты, которые имеют отношение к российским спортсменам. Как говорится, забирайте к себе, чтобы не забыть.

Апрель

20-28 апреля: парусный спорт, регата «Последний шанс» во французском Йере

Российские участники: Елизавета Жеребцова/Михаил Ушков в классе Nacra 17.

Май

8-9 мая: гребля на каноэ (спринт), европейская квалификация в венгерском Сегеде

Российские участники: держатся в секрете. По информации «СЭ», в отличие от «академистов» некоторые российские каноисты получили нейтральный статус и собираются участвовать в олимпийском отборе, но их число не раскрывается во избежание давления извне. В Венгрии будут разыгрываться 8 квот.

9-12 мая: вольная и греко-римская борьба, мировой квалификационный турнир в Стамбуле

Российские участники: женщины в категориях до 57 кг и 76 кг, мужчины в греко-римской борьбе в категориях до 60 кг, 67 кг, 77 кг и 97 кг. Вероятно, это будут Ольга Хорошавцева, Рита Талисманова, Анвар Аллахяров, Руслан Бичурин, Адлет Тюлюбаев, Магомед Муртазалиев.

У российских борцов на данный момент 12 путевок из 18 — все лицензии в вольной борьбе, четыре из шести в женской и две из шести в греко-римской. Для них остается одна попытка добрать лицензии — на мировом лицензионном турнире в Стамбуле «Последний шанс» нужно будет попасть в топ-3. Хорошавцева, Аллахяров и Тюлюбаев остановились в паре мест от квалификации на европейском континентальном отборе.

16 мая: тхэквондо, завершение распределения всех олимпийских квот в мире.

Российские участники: мужчины в категориях до 58 кг (Георгий Гурциев), до 80 кг (Максим Храмцов), 80+ кг (Владислав Ларин), женщины в категориях до 57 кг (Татьяна Минина), 67+ кг (Полина Хан).

Квалификация завершилась в ночь со вторника на среду на Панамериканском турнире, российские квоты давно заработаны — их 5 из 8. Фамилии в списке выше, вероятно, совпадут со списком российских участников Олимпиады, но квоты не именные, а выдаются команде AIN, поэтому возможны замены.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Июнь

В течение месяца: прыжки на батуте, завершение распределения всех олимпийских квот в мире

Российские участники: Яна Лебедева или Анжела Бладцева. Лебедева лучше выступила на последних этапах Кубка мира и завоевала для сборной квоту, но выбирать, кого послать, будет тренерский штаб. Мужчины квоту завоевать не сумели.

7-9 июня: гребля на байдарках, глобальный квалификационный турнир в чешской Праге

Российские участники: как и в случае с каноистами, держатся в секрете. В Чехии будут разыгрываться 2 квоты.

10 июня: теннис, дедлайн по определению участников олимпийского турнира

Российские участники: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и еще один мужчина и три женщины.

У России будет по четыре квоты у мужчин и женщин, если все наши попадут в топ-56 мирового рейтинга АТР и WTA соответственно — а они, вероятно, попадут. Таким образом, на Олимпиаду поедут те люди, которые на 10 июня окажутся выше всех среди россиян. У мужчин за четвертую квоту борются Роман Сафиуллин и Аслан Карацев, у женщин плотно идут Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская.

25 июня: дзюдо, завершение распределения всех олимпийских квот в мире

Российские участники: мужчины в категориях до 60 кг (Рамазан Абдулаев), до 73 кг (Махмадбек Махмадбеков), до 81 кг (Тимур Арбузов), до 90 кг (Михаил Игольников), до 100 кг (Матвей Каниковский), 100+ кг (Инал Тасоев), женщины в категориях до 48 кг (Сабина Гилязова), до 57 кг (Дарья Курбонмамадова), до 70 кг (Мадина Таймазова), 78+ кг (Элис Старцева).

Квалификация завершилась, российские квоты заработаны — их 10 из 14. Фамилии в списке выше, вероятно, совпадут со списком российских участников Олимпиады, но квоты не именные, а выдаются команде AIN, поэтому возможны замены.

30 июня: велоспорт, завершение распределения всех олимпийских квот в мире

Российские участники: россияне взяли одну квоту в велошоссе у мужчин и две у женщин. Они не будут фаворитами, но Александр Власов занимает 13-е место в мировом рейтинге, Тамара Дронова-Балаболина — 23-е. Власов сомневался в своем участии из-за старта в «Тур де Франс».

Фото AFP

Июль

8 июля: дедлайн по подаче списков спортсменов — участников Олимпийских игр

На что еще стоит обратить внимание?

В Шанхае 16-19 мая и в Будапеште 20-23 июня пройдет Олимпийская квалификационная серия — мультиспортивное мероприятие, на котором будут разыгрываться квоты в брейкдансе, скейтборде, ВМХ и скалолазании. В этих видах международные федерации анонсировали, что допустили россиян до международных стартов, но не везде есть реальная возможность набрать рейтинг и заявиться на отбор.

Тем не менее существует теоретическая возможность, что кто-то из российских спортсменов послал заявку на участие — а ее вдруг возьмут и одобрят. В российских реалиях, где спортсмены зависят от федераций, это почти невозможно, но иногда так хочется надеяться на эффект чертика из табакерки. Формально в списках участников россиян ни в одном виде нет. Чемпион Юношеских олимпийских игр по брейкдансу Сергей Чернышев говорил, что сам не поедет на Игры без флага.

В конце апреля на международный старт в Баня-Луке (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины) поедет российская сборная по плаванию — чтобы на всякий случай выполнить олимпийский норматив. Нейтральный статус есть только у Ивана Гирева (и он попросил World Aquatics его аннулировать). Но стоит это иметь в виду, если вдруг после какого-то фантастического изменения ветра Международная федерация водных видов спорта или МОК захотят показать открытость и добавить кого-то из наших звезд, например, Юлию Ефимову.