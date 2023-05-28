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Сегодня, 11:30

Из олимпийского Парижа вывезут бомжей. Ради Игр город идет на жертвы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Из Парижа вывезут всех бездомных.
Фото «СЭ»
У французов теперь будет свой 101-й километр.

Париж — это город не только круассанов и хруста французской булки, поцелуев и французской башни. Еще с времен Виктора Гюго это и город... бомжей. Парижские клошары за несколько десятилетий плотно стали ассоциироваться со столицей Франции, став частью местной культуры. Однако в последнее время с появлением большого числа беженцев из Африки и Азии отношение к ним стало меняться.

И вот накануне Олимпиады терпение французских властей кончилось. Долгие годы гуманности завершились решением выселить всех в соседние регионы, сразу заставив вспомнить про московский «101-й километр». В шоке оказались и провинциальные муниципалитеты, которым столица «подарит» бездомных и все сопутствующие им проблемы. Но был ли у французов другой выход?

Провинция в шоке от нашествия бомжей

Правительство Франции планирует выселить огромное число бездомных из Парижа в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Об этом стало известно после критики от руководства некоторых городов, в которых эти самые бездомные, как ожидается, и будут размещены. С середины марта этого года правительство начало работу по созданию временных центров размещения в отдаленных от столицы департаментах.

Министр жилищного строительства Франции Оливье Кляйн во время своей речи в парламенте Пятой республики заявил, что подобный насильственный трансфер неблагополучных слоев жителей Парижа необходим из-за ожидаемого дефицита жилья в городе во время чемпионата мира по регби в сентябре 2023-го и Олимпийских игр в июле и августе следующего года. В связи с крупными спортивными мероприятиями многие недорогие отели, которые власти используют для экстренного размещения бездомных, планируют сдавать свои номера по рыночным ценам любителям спорта и отдыхающим.

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Это значит, что парижские хостелы более не смогут нести социальную нагрузку. По оценкам правительства, вместимость отелей, доступных для размещения бездомных, сократится примерно на 3-4 тысячи мест из-за этих событий, и для Парижа это критические значения. Кляйн считает, что единственным выходом в подобной ситуации будет открытие общежитий в провинции. С чем не согласны жители регионов. Не верят они и в разговоры о беспокойстве за людей, которым якобы экстренно понадобилось жилье, ведь в 90 процентах случаев бездомные во Франции живут подобным образом на протяжении десятилетий. Так Филипп Салмон, мэр Брюза, небольшого города на северо-западе Бретани (регион на северо-западе Франции) во вторник выразил несогласие с идеей создания нового центра для бездомных и нелегальных мигрантов на четыре тысячи человек именно в его городе с населением 18 тысяч.

Палаточный лагерь бездомных.
Фото Global Look Press

После переселения о бездомных наверняка просто забудут

Получается, что по инициативе правительства скоро каждый пятый житель Брюза окажется бомжом. «Мы выступаем против организации таких центров временного размещения на своей территории. По крайней мере на текущих условиях, которые считаем неприемлемыми», — сказал Салмон в своем обращении к правительству. Кроме того, он отметил, что выбранный участок для размещения переселяемых лиц рядом с железнодорожным вокзалом — не самое гуманное место для организации жизни людей. Если, конечно, кого-то и вправду волнует судьба парижских бездомных.

Их жизнью всерьез обеспокоен Паскаль Брис, глава федерации солидарности рабочих и благотворительной организации помощи бездомным Франции. В ответ на инициативу правительства страны он сказал, что сама по себе попытка создать для людей условия, в которых они смогут найти для себя альтернативу жизни в парижских подворотнях, — благая. Только реализовывать ее надо явно не теми методами, которые избрали чиновники.

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«К сожалению, есть большая опасность, что людей банально посадят в автобусы и увезут подальше из Парижа, чтобы просто о них забыть», — разумно отметил Брис. Разумеется, историю с бездомными используют в своей риторике и традиционно популярные во Франции левые, которые сейчас в оппозиции к правительству Эммануэля Макрона. Так Адриен Клуэ, член парламента от крайне левой партии «Непокоренная Франция», обвинил правительство в применении авторитарных практик.

Вместо того чтобы заняться корнем проблемы, правительство решает бороться с ее проявлениями, скрывая их от посторонних глаз гостей со всего мира. Подобные истории мы уже видели во время Олимпиады в Рио, когда бразильские власти выселяли целые районы знаменитых фавел, во время Игр в Пекине в 2008 году, когда китайцы переселяли самое бедное население подальше от столицы. И конечно же, в Москве, когда перед Олимпиадой-1980 маргиналов отправляли за «101-й километр».

Спальное место бездомного.
Фото Global Look Press

Проблема безопасности на улицах Парижа действительно существует

По мнению Клуэ, если Франция действительно пойдет на такой шаг, то она ничем не будет отличаться от режимов, которые в прошлом критиковала сама. Ведь хоть и ставится вопрос о судьбе этих людей, в реальности они никого не интересуют. С другой стороны, проблема безопасности (а не только эстетического облика) французской столицы в канун Олимпийских игр действительно существует.

Парижские клошары были воспеты еще Виктором Гюго, успели стать своеобразной местной достопримечательностью наравне с Эйфелевой башней и Собором Парижской Богоматери. Однако в последние годы их число стало расти — помимо самих жителей Пятой республики среди них много мигрантов из Алжира, Сирии, Ливии и других стран, переживающих не самый простой исторический период. Францию они выбирают как страну с лояльными правилами по пребыванию и высокими социальными стандартами.

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О легализации в новой стране думает малый процент из тех, кто приезжает в Париж. Но Франция предоставляет беженцам ощутимую финансовую помощь, которая провоцирует новые волны мигрантов. Большинство из них выбирают в качестве места для поиска лучшей жизни крупные города. В частности, Париж, который и так перенаселен. В результате улицы Монмартра и других известных районов «города света» превращаются в подобие гетто, в которые зайти без охраны решится не каждый. Открытая торговля запрещенными веществами, проституция, грабежи и карманники — вот что может ждать незадачливого туриста или участника соревнований. Естественно, что проводить в таких реалиях Олимпиаду — не лучшая затея. Но при этом важно не забывать, что даже оказавшиеся на самом дне социальной иерархии люди все равно остаются людьми. Так что и подходить к их проблемам нужно по-человечески.

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